Nadia Blel sobre hundimiento de la reforma: 'No vemos un Gobierno responsable con la salud'

La senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, habló con EL TIEMPO tras el hundimiento de la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro e hizo un llamado para concertar el nuevo proyecto que prepara con los otros senadores que archivaron la iniciativa.

¿Qué reflexión hace después de lograr el archivo del proyecto?

Esta decisión, además del análisis, y del estudio técnico, responde, sobre todo, al sentir de los colombianos, especialmente al sentir de los pacientes, de los usuarios, del sector salud, de la academia. Esta era una reforma que no respondía a las necesidades de nuestro actual sistema de salud. Era una reforma que no atendía el querer de los pacientes, de los usuarios. Por eso, esta decisión está respaldada por senadores y senadoras de diferentes bancadas e ideologías. Nuestro trabajo no termina aquí, nuestro compromiso es con la salud de los colombianos y seguiremos siendo garantes y defensores de este derecho fundamental.

Luis Fernando Velasco y Guillermo Alfonso Jaramillo en el archivo de la reforma de la salud Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO Compartir

El 12 de marzo se radicó la ponencia de archivo. ¿Cómo se vivieron estos días antes del hundimiento, en los que incluso varios de ustedes recibieron amenazas?

Esto responde, sobre todo, a ese sentir y compromiso con la salud de los colombianos. Pero, sobre todo, nos une el estudio técnico que se hizo frente a las reformas. Esta era una reforma que no estaba soportada financieramente. Hasta este miércoles todavía no contaba con un aval fiscal de acuerdo a las exigencias de la ley. Incluso, durante el debate, nos informaron que el ministro de Haciendo nos iba a acompañar y el ministro nunca llegó. Pero, adicional a esto, eso era una reforma que fragmentaba más el acceso a la salud, creaba nuevas organizaciones, nuevos actores. Era una reforma que tenía más de 33 reglamentaciones, hoy todavía la ley estatutaria de salud no se ha terminado de reglamentar. Esto pone en riesgo, fragmenta el acceso de salud, no garantiza el acceso. Pero, lo más importante, hoy el Gobierno Nacional tiene en el ordenamiento jurídico herramientas para que esa salud que tanto predican de llegar a las regiones se pueda materializar. En el Plan de Desarrollo están los recursos para que el Gobierno pueda dotar los hospitales públicos, para que pueda llegar a las regiones más apartadas... Lo que ha faltado es voluntad, disposición en realidad para garantizar la salud de los colombianos. No vemos un Gobierno dispuesto, responsable con la salud de los colombianos.

Bogota abril 3 de 2024. Ministro Luis Fernando Velasco y Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de salud en la Comisión septima de senado debate a la reforma de la salud. Fotos: Milton Diaz / El Tiempo Foto:Milton Diaz / El Tiempo Compartir

El ministro del Interior el martes hizo un nuevo llamado para buscar un nuevo texto de reforma de la salud. ¿No era ya demasiado tarde?

Desde el Partido Conservador somos conscientes de que hay que hacerle unas mejoras al sistema. Creo que todos los senadores de la Comisión y muchos de diferentes bancadas somos conscientes de que hay que mejorar el sistema, hacerle unos cambios. Incluso nuestro partido presentó proposiciones para mejorar el proyecto, pero el 75 por ciento de esas proposiciones que presentamos no fueron tenidas en cuenta. Hemos estado dispuestos a construir, pero nunca se dieron esos canales o esa disposición para articular. En todo momento hemos recibido amenazas, improperios, y es muy difícil concertar así. Yo lo que quiero dejar claro es que de nuestra parte, los senadores que hemos firmado la ponencia de archivo, seguiremos trabajando para lograr consensos. Vamos a concertar con los pacientes, los usuarios, la ciudadanía, para presentar un nuevo proyecto de ley el 20 de julio que sí reúna esas necesidades que hoy requiere el sistema.

¿Cómo cuáles?

Si les preguntamos a los usuarios qué quieren ellos, quieren citas más rápidas, más especialistas. Eso no se solucionaba con este proyecto del Gobierno Nacional que fragmentaba más el acceso a la salud, que coartaba la libertad de elección. Vamos a trabajar, a presentar un proyecto de ley que sí una esas diferentes voluntades, que concerte, que concilie al talento humano, a la academia, a los usuarios y que recoja las voluntades de los diferentes partidos.

Reunión de los 9 senadores que votarían por el archivo de la reforma de la salud Foto:Cortesía Compartir

¿Quiénes presentarían ese proyecto?

Los ocho senadores que presentamos la ponencia de archivo estamos trabajando en esto, pero la reforma que requiere nuestro sistema, esas modificaciones, requieren el consenso de todos. Estamos abiertos a recibir a cualquier persona, academia, talento humano, diferentes bancadas y partidos, que quieran trabajar para garantizar el acceso real a la salud de los colombianos. Las grandes reformas sí requieren consenso, articulación, pero deben darse en el marco del respeto.

¿El Gobierno le caminará a ese proyecto? ¿Qué les han dicho?

Pondremos a disposición el proyecto para que el Gobierno Nacional lo analice y lo revise. Y, si en realidad hay un interés real del Gobierno de hacer esas mejoras, esas modificaciones que requieren nuestro sistema, yo no le veo problema a que respalden esta iniciativa. Sería un gran mensaje para el país ver unidos, por fil, a diferentes bancadas, pacientes, usuarios, en un proyecto que sí responda a las necesidades del sistema. Si el interés del Gobierno es real de garantizar la salud de los colombianos, pues no le veo problema a que respalden la iniciativa.

¿Las intervenciones a las EPS son una 'revancha' del Gobierno por el hundimiento de la reforma?

El mensaje para el Gobierno debe ser un mensaje de respeto para el sistema de salud. Hoy en día nuestro sistema tiene problemas muy grandes como el tema del financiamiento y no he visto un hecho, un compromiso real, por parte del Gobierno para solucionar ese problema frente al desfinanciamiento de las UPC. He insistido que si el Gobierno tiene un interés real de velar por la salud de los colombianos, se debe sentar a concertar con los actores los problemas inminentes que tiene nuestro sistema de salud. Aquí está en riesgo la vida. Le quiero pedir al Gobierno respeto hacia el sistema, hacia los actores, que todas esas actuaciones se den en el marco de la ley, respetando en todo momento el debido proceso pero, sobre todo, velando por la salud de los colombianos. Esas actuaciones, así como se han dado, se ven más como un mensaje político que como un mensaje real para garantizar la salud de los colombianos. No hay que, simplemente, dar mensajes que atemorizan a los colombianos.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA