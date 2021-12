El programa Transparencia por Colombia realizó un análisis de la conformación de las listas preliminares al Senado de la República y su conformación respecto a la participación de las mujeres y la igualdad de género.



"Para las elecciones legislativas que tendrán lugar el 13 de marzo de 2022, la participación política de las mujeres será relevante para la democratización del Estado", asegura la institución.



Transparencia por Colombia destaca que listas preliminares al Senado quedaron conformadas con el 40% mujeres y las de Cámara de Representantes con el 41,2%, lo que significa un avance frente a las elecciones de Congreso de 2018, donde el porcentaje de mujeres en las listas a Senado fue del 33% y a Cámara de Representantes el 36% . Asimismo, se pueden resaltar algunos ejemplos donde han quedado conformadas de manera paritaria y donde se incentivó la participación de mujeres.



La institución resalta el caso de la lista al Senado de Pacto Histórico, la cual cumple con los principios de paridad y alternancia; o en el caso de la lista al Senado del Partido Liberal con el 56% de mujeres, Cambio Radical conformada por el 47% de mujeres. También se resaltan las listas al Senado encabezadas por mujeres como el partido de la U y Nuevo Liberalismo.

Las sillas moradas representan el número de mujeres en el Congreso. Foto: Mauricio Moreno- EL TIEMPO

Sin embargo, se encuentran otros casos donde la inclusión política de las mujeres no ha sido destacada, es el caso de la lista del Senado de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, la coalición entre los partidos MIRA y Colombia Justa Libres, Partido Conservador y el Partido Centro Democrático.



Según la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones legislativas de 2018 solo el 21 % de las mujeres fueron elegidas para el Senado y el 19% para Cámara de Representantes. Esta poca representación de las mujeres en la política también se relaciona con el acceso desigual de los recursos de financiación para las campañas políticas para las mujeres.



Por ejemplo, Transparencia por Colombia en el Informe «Análisis sobre el acceso a recursos para la inclusión efectiva de las mujeres en la política” de 2019 logró identificar que por cada millón de pesos de ingresos de una candidata al Senado, un candidato contó con 1.5 millones para financiar su campaña. Mientras que, para las elecciones de Cámara de Representantes, hubo una diferencia más amplia, por cada millón de pesos de una candidata, el candidato contó con 1.7 millones, situación que deja en evidencia la brecha para la financiación de las campañas de mujeres.



A pesar de que la reforma al Código Electoral promovió la paridad de género, esta norma aún no ha logrado entrar en vigencia y, por lo tanto, resulta necesario fortalecer las acciones que garanticen una inclusión efectiva en la práctica.



Para Sandra Martínez, Directora Programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado, “es necesario que los partidos y movimientos políticos cumplan de manera efectiva con la destinación de los recursos para la inclusión de las mujeres en el ejercicio político, promoviendo acciones más contundentes para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres que permitan eliminar las barreras de acceso a los recursos de financiación de las campañas políticas. Esto garantizará que la competencia electoral se haga en condiciones de igualdad. Así mismo, se debe avanzar en la conformación de las listas paritarias que permiten que más mujeres lleguen a los cargos de representación.”

