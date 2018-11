Tensión en el Congreso por modificaciones al acuerdo de paz

Un duro pulso viven en el Congreso quienes defienden la integridad del acuerdo de paz tal como está hoy y quienes consideran que se necesitan algunos ajustes.

Lo sucedido con la reforma que crea 16 curules en el Congreso, destinadas a las víctimas, iniciativa que quedó prácticamente enterrada, demostró que el pulso alrededor de lo pactado en La Habana será uno los mayores puntos de tensiones en el Legislativo.



La creación de las 16 curules de paz quedó el pasado miércoles en la noche prácticamente hundida en el Senado. La plenaria no votó el proyecto de reforma constitucional, en el segundo de ocho debates, y los tiempos ya no le alcanzan para seguir adelante.

Al no llegar a un consenso para realización de la votación, Ernesto Macías, el presidente del Senado, levantó la sesión y convocó plenaria para el lunes 19 de noviembre, lo que prácticamente enterró el proyecto. Las reacciones no se hicieron esperar.



El senador Roy Barreras, de ‘la U’, uno de los mayores defensores de lo acordado en Cuba y quien hizo parte de la mesa de negociación culpó al Centro Democrático por esta situación.



“Teníamos la mayoría para las víctimas y el Presidente del Senado se negó a someterlas a votación”, manifestó Barreras.



El jefe máximo del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe, también terció en el debate, al considerar que se necesita “disminuir” el Congreso, “no aumentarlo”.



No obstante, para Barreras este hecho podría afectar, además un histórico consenso entre coalición de gobierno y oposición frente a otro proyecto clave: el que creaba una sala especial para los militares en la JEP, de autoría del Centro Democrático.



“Es un error porque impiden también que honrando la palabra se vote el acuerdo de la JEP”, expresó el senador de ‘la U’.



Hace dos semanas, cuando la creación una nueva sala para los militares en la JEP estaba a punto de naufragar, se logró un acuerdo político entre el expresidente Álvaro Uribe y varios de sus enemigos políticos que logró salvar el proyecto, pero que también les dio el mensaje a los uribistas de que los cambios al acuerdo tendrán que superar el escrutinio de los defensores del mismo.



Luego de dos encuentros y varias horas de discusión a puerta cerrada entre Uribe y contradictores suyos como el excandidato presidencial Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y congresistas del partido Farc, la iniciativa se salvó, pero con profundos cambios, entre ellos que ya no se creará la sala especial para los militares que proponía Paloma, sino que habrá 14 magistrados más en la JEP elegidos por instancias como la Judicatura y el Procurador, entre otros.

Teníamos la mayoría para las víctimas y el Presidente del Senado se negó a someterlas a votación FACEBOOK

TWITTER

Previo a este incidente, el Congreso ya había archivado otro proyecto que limitaba a la Comisión de la Verdad, acordada en Cuba.



La iniciativa, radicada por el representante por el Centro Democrático Óscar Darío Pérez, buscaba que quien solicitara o entregara material de cualquier índole, en el que se señalara, indicara, mencionara, describiera o especificara “información relacionada con seguridad nacional” incurriría en “falta grave” y podría ser castigado disciplinaria y penalmente.



El tema generó a una discusión tan fuerte que Pérez no tuvo más opción que retirar el proyecto debido al poco ambiente político.



El pulso que libran estos dos sectores tendría nuevos episodios, pues aún está pendiente la discusión de una reforma propuesta por la senadora uribista María Fernanda Cabal a la ley de víctimas, tema que ha generado polémica.



Ya se conoció una comunicación en la que diversos sectores piden archivar la iniciativa de Cabal, sin que ni siquiera se le haya dado el primer debate, al considerar que “busca limitar la titularidad del derecho a la restitución de tierras”.



POLÍTICA