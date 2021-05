Polémica en el Congreso por no escuchar a víctimas ni a policías

Los dos debates de moción de censura que enfrentó el ministro de Defensa, Diego Molano, esta semana resultaron tensionantes no solo por las acusaciones que cayeron sobre el funcionario sino por los hechos que ocurrieron alrededor de esta citación.

El ministro respondió por las actuaciones de la Fuerza Pública en medio de las protestas y algunas menciones que el funcionario habría hecho relacionadas con este tema.



En ambos debates, en Senado y Cámara, Molano fue acusado por la oposición de “mentirle al país”, de haber descuidado la seguridad regional y de “responsable político de crímenes de lesa humanidad”.



Pero mientras se desarrollaba esta discusión ocurrieron dos hechos que calentaron aún más los ánimos.



El primero de ellos se dio este lunes en la Plenaria del Senado, cuando la oposición pidió que fueran escuchadas las víctimas de casos de abuso policial. Como se trata de personas externas al Congreso, las normas indican que se debe declarar una sesión informal, la cual debe ser aprobada por la propia corporación.



Este procedimiento que generalmente es de trámite y rara vez tiene oposición, esta vez generó toda una polémica, pues algunos senadores de los sectores de gobierno votaron en contra de la sesión informal, es decir, que no se pudiera escuchar a las víctimas.



Los congresistas que dieron su voto negativo fueron Miguel Barreto (conservador), Édgar Mizrachi (Colombia Justa Libres) y los miembros del Centro Democrático Nicolas Araujo, Amanda Rodríguez, Carlos Felipe Mejía, María del Rosario Guerra y Mila Romero.



En todo caso, a pesar de estos votos negativos, las mayorías votaron a favor de escuchar a las víctimas, lo cual ocurrió al comienzo del debate. Sin embargo, la controversia quedó abierta y tensionó aún más el debate.

Sacaron a la Policía

Apenas un día después, en el debate de moción de censura en la Cámara, se dio otro hecho que nuevamente caldeó los ánimos.



Todo sucedió cuando algunos miembros de la Policía, ajenos a la guardia que normalmente custodia el Capitolio, ingresaron al Salón Elíptico, lo cual molestó a los miembros de la oposición, quienes adelantaban el debate precisamente por los casos de abuso policial.



“¿Ustedes qué hacen aquí?”, les preguntó el representante Inti Asprilla a los policías. “Salgan, salgan”, les dijo por su parte la congresista Ángela Robledo.

Así a algunos les moleste, @PoliciaColombia no tiene vedado territorio alguno.



Solidaridad con esos valientes hombres y mujeres que fueron hoy irrespetados. "Por sus hechos los conoceréis"



En @CamaraColombia somos más, y estamos con Uds. ¡Dios y Patria!pic.twitter.com/jE4W16G6dw — Juan David Vélez (@JuanDaVelez) May 26, 2021

Esto causó malestar en el Centro Democrático desde donde pidieron respeto por los miembros de la Policía y aseguraron que los uniformados no tienen “vedado territorio alguno”.



Estos dos hechos dejaron claro que, más allá de lo que ocurren en las calles donde manifestantes se enfrentan con policías, en el Congreso los ánimos también están caldeados y aún no se logran puntos de encuentro en un órgano que, por su naturaleza, es uno de los encargados de brindar soluciones.



Según las normas, la votación de censura debe hacerse en los 10 días siguientes luego de realizado el debate. Es decir, a más tardar las próxima semana, se deberá decidir si Molano puede seguir o no en su cargo.



