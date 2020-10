Ministro de Defensa salió airoso del Senado

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió airoso de su cita este jueves en el Senado y para algunos elevó su opción de ser candidato presidencial en 2022.



El funcionario debía atender dos debates: uno de control político citado por el senador Roy Barreras, y otro de moción de censura solicitado por el senador opositor Jorge Enrique Robledo y relacionado con la misión de EE. UU. en Colombia.



En el primero, Barreras le preguntó al funcionario, por ejemplo, por qué no “informó” de la muerte de 36 menores “por balas y agentes de la Fuerza Pública”.

Pero el Ministro explicó ampliamente las operaciones militares y dijo que “los civiles que sean obligados a ser miembros de un grupo armado ilegal y menores de determinada edad que hagan parte de las hostilidades pueden perder el estatuto de protección del civil no combatiente”.



Sus respuestas derivaron en que 66 senadores las avalaran y uno no.



Superado este debate, la plenaria aprobó una proposición para tumbar la moción de censura de Robledo, la cual, para las mayorías, ya no tenía fundamento.



A cambio de esta, Barreras solicitó otra, ya que consideró que sus respuestas al debate no fueron satisfactoria y sobre la cual se decidirá en los próximos días.



