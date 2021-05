Mayorías del Congreso cierran filas a favor de MinDefensa

Como ya se está volviendo habitual, el ministro de Defensa, Diego Molano, estará hoy por segundo día consecutivo en el Congreso de la República enfrentando una moción de censura liderada por los sectores radicales de oposición al gobierno.

Ese mismo ejercicio lo cumplió su antecesor, Carlos Holmes Trujillo García (Q.E.P.D), quien pasó semanas completas en Senado y Cámara, enfrentando mociones de censura y debates de control político, de los mismos citantes.



Pero ni a Holmes en su momento, ni ahora a Molano, la oposición ha podido poner contra la pared de tal manera que amenace realmente su cargo.



(Vea también: Así fue el tenso debate de moción de censura al Mindefensa en Senado)



De hecho, ya las mayorías en el Legislativo salieron a anunciar su respaldo al ministro de Defensa y en consecuencia anunciaron su voto negativo a la moción de censura.



De entrada, Molano cuenta con el apoyo del partido de gobierno, el Centro Democrático, que en Cámara cuenta con 33 curules. A esto se suma el Partido Conservador, que este lunes anunció su voto negativo a la moción de censura. Los ‘azules’ cuentan con 21 representantes.



Esta misma posición la asumió este martes Cambio Radical, colectividad que si bien cuenta con 30 curules, podría sumar unos 25 votos, pues en el partido hay algunos en contra de esta decisión y que quieren que el ministro salga de su cargo.



A ellos se sumarán seguramente sectores del Partido de ‘la U’ (24 curules) que han hecho pronunciamientos en defensa del ministro.



Con estos apoyos, Molano lograría superar el mínimo de 86 votos para mantenerse en el cargo.



En esta decisión también juega el hecho político de que los sectores conservadores y de centro, como es el caso de Cambio Radical, que no necesariamente apoyan al gobierno Duque, no están dispuestos a entregar en bandeja la cabeza de un ministro tan estratégico como el de Defensa, a la oposición.

De hecho, el propio Iván Cepeda, uno de los más duros opositores y promotores del debate, admitió este lunes en el Senado que es muy probable que Molano no se vaya del cargo con esta moción de censura. La misma oposición sabe que no es fácil sacar a Molano.



El ministro de Defensa, en la Cámara, tiene en contra a la oposición que suma 23 votos. Con ellos votará, seguramente, el Partido Liberal, a juzgar por las declaraciones que en los últimos meses ha dado el director del partido, el expresidente César Gaviria, quien ha hecho cuestionamientos al trabajo que ha desempeñado Molano en el Ministerio de Defensa. No obstante, los ‘rojos’ aún no han asumido posición.



Un elemento que juega en contra del ministro es que el debate se da justo cuando miles de ciudadanos aún siguen en las calles en el marco del paro nacional, movilizaciones en las cuales se han dado los casos de abuso policial que llevaron al ministro a la moción de censura.



(También le puede interesar: Duque atraviesa los días más difíciles de su gobierno)



Adicionalmente, la salida del ministro es una de las peticiones del Comité del Paro y de varios de los sectores que se están manifestando, que ya consiguieron la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el retiro de la reforma tributaria y contribuyeron al hundimiento de la reforma a la salud.

Figura poco efectiva

En Colombia, la moción de censura fue establecida en la Constitución de 1991 y luego fue reformada en 2007 (Acto legislativo 01). En ambos casos, el propósito fue limitar el poder presidencial y establecer un control político y rendición de cuentas efectivos del Legislativo sobre el Ejecutivo.



Ha servido fundamentalmente para debatir y para que la prensa y la opinión pública se enteren de algunos temas y problemas de la gestión y de las políticas públicas; pese a esto, ninguna de las mociones propuestas ha prosperado.



Según lo señaló el investigador Javier Duque Daza, en el documento ‘La moción de censura en Colombia: reglas, coaliciones e intentos fallidos’, entre 1991 y 2014 se presentaron 23 iniciativas o intentos de moción de censura, y ninguno obtuvo las mayorías requeridas, lo cual se explica porque durante estos seis gobiernos los presidentes siempre han contado con coaliciones mayoritarias en el Congreso.



(Además: Gobierno y Comité del Paro reportan ‘avances’ en jornada de diálogo)



Entre 2014 y 2020 se han hecho otros seis intentos de moción de censura, cuatro de los cuales han sido en el gobierno del presidente Iván Duque: el exministro de Defensa Guillermo Botero, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la ministra de Transporte, Ángela Orozco y el exministro Carlos Holmes Trujillo (QEPD).

“En los casos en que la moción estuvo más cerca de prosperar, los ministros renunciaron y los presidentes hicieron uso de su facultad para nombrar reemplazos. Fueron mociones frustradas, aunque sirvieron de presión para que algunos ministros renunciaran a sus cargos”, señaló Duque Daza.



Lo anterior fue lo que ocurrió con el exministro Guillermo Botero, quien al percibir que había perdido las mayorías prefirió renunciar a tener que someterse a la votación de moción de censura. Pero este no parece ser el caso de Molano.



Este martes, el ministro de Defensa deberá entregar las explicaciones de los temas por los que se le pretende censurar y, según la norma, máximo diez días después deberá haber una votación en la que se decide si estos argumentos fueron convincentes y el funcionario puede seguir en su cargo.



