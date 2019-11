Los dos golpes que recibió el ministro de Defensa, en el Senado

La noche del martes para el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el Senado, puede calificarse como tormentosa. No solamente recibió dos golpes cuyas explicaciones no dejaron satisfechos a todos los senadores, sino que dos de las bancadas más grandes de la corporación -liberales y Cambio Radical- anunciaron que votarían para que abandone su cargo.



Botero enfrentó en la noche del martes el debate de moción de censura que impulsa el senador por ‘la U’ Roy Barreras en el Senado y que lo tiene el borde de la salida de su cargo, la cual podría definirse el miércoles de la próxima semana, cuando la corporación se pronuncie.

Este recurso busca examinar con lupa la gestión de los ministros y realizar una votación para que los partidos políticos definan si puede seguir desempeñando sus labores y si deben abandonar el Gobierno Nacional, escenario al que se está enfrentando Botero.



Durante su intervención en la noche del martes, en la plenaria del Senado, el Ministro exhibió cifras y cifras sobre homicidios, hurtos, secuestros, voladuras de oleoductos y desestimó algunos de los señalamientos de los que fue objeto por parte de Barreras. Pero hubo dos acusaciones en las que, según sectores políticos, sus explicaciones no fueron satisfactorias.



La primera de ellas fue la muerte de siete menores de edad (incluida una niña de 12 años) en un bombardeo a las disidencias de las Farc en septiembre pasado, en zona de San Vicente del Cauguán, en el Caquetá.

Debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el Senado. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Según un informe de Medicina Legal, mostrado por el senador Barreras en el debate del martes en la noche, dentro de los 14 disidentes muertos en esa operación hubo “7 menores” que, según el congresista, podrían ser más debido a que “hay fragmentos de cuerpos sin identificar”.



Barreras dio nombres y edades de los menores y describió las labores de los peritos para identificar sus cuerpos.



La acusación cayó como un baldado de agua fría en el debate en el Senado y provocó que incluso el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, el partido de gobierno, reclamara, en dos ocasiones, respuestas más “explícitas” del ministro Botero.



El Ministro se limitó a decir que las operaciones militares “siempre se desarrollan” de acuerdo con estándares internacionales. “No se conocía la presencia de menores”, afirmó Botero, quien agregó que “corresponde a las autoridades competentes” esclarecer estos hechos.

Y el otro señalamiento cuya respuesta no dejó satisfechos todos los sectores políticos fueron las circunstancias de la muerte del joven líder campesino Flower Trompeta, en el Cauca, la cual sigue siendo investigada por las autoridades.



Sobre este caso, Barreras se basó en el informe de Medicina Legal sobre la forma como fue baleado Trompeta para asegurar que su caso habría sido una “ejecución extrajudicial vendida” como “muerte en combate” y dijo que al líder campesino “lo mataron fusilado por la espalda”, con “tiros que fueron uno a uno” y con presunta responsabilidad de algunos militares en esos hechos.



En este caso, el ministro Botero señaló que no conocía la autopsia y que “será medicina forense quien, en definitivas, dé un dictamen. Somos una autoridad administrativa. Nuestro deber está en colaborar con las autoridades”.



Sin embargo, las explicaciones a estos señalamientos, quizá los más graves que se escucharon en el debate de moción de censura, no dejaron tranquilos a todos los partidos.

A varios les llamó la atención que el funcionario se dedicó durante una hora a dar cifras y cifras sobre su gestión y las explicaciones a estos dos episodios no alcanzó a durar un minuto, lo que dejó un mal sabor entre varios senadores.



El miércoles de la próxima semana, luego de la elección de magistrado del Consejo Nacional Electoral, está prevista que se vote la moción de censura, la cual no pinta nada bien para el ministro Botero.



POLÍTICA