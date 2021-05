En vivo: comienza sesión para votar moción de censura a Mindefensa

El ministro de Defensa, Diego Molano, muy posiblemente saldrá indemne de la moción de censura en el Senado de la República. Según las cuentas, la mayoría de los senadores votarían no y el funcionario seguiría en su cargo. De ser así, la decisión del Senado –prevista para la mañana de este jueves- impactará a la de la Cámara porque inhibirá de inmediato el proceso.

Según las cuentas, de entrada, el ministro de Defensa cuenta con el apoyo del partido de Gobierno, el Centro Democrático. A esto se suma el Partido Conservador, aliado del Ejecutivo y que este lunes anunció su voto negativo a la moción de censura.



Esta misma posición la asumió este martes Cambio Radical, colectividad declarada como independiente, aunque con presencia en el Gobierno. A ellos se sumarían sectores del partido de ‘la U’, que han hecho pronunciamientos en defensa del ministro.



Y no se descarta que la mayoría de la bancada del Partido Liberal termine por apoyar la permanencia del funcionario, quien adicionalmente solamente lleva cuatro meses en el cargo.



Con estos apoyos, Molano lograría superar el mínimo de votos para mantenerse en el cargo.



En esta decisión también juega el hecho político de que hay sectores en el Capitolio que no necesariamente apoyan al gobierno Duque, pero que no están dispuestos a entregarle en bandeja la cabeza de un ministro tan estratégico como el de Defensa a la oposición.



Así las cosas, a pesar de los señalamientos de la oposición, es difícil que se logren los votos para sacar el funcionario.



