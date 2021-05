‘Es un error que Cambio Radical empiece a derechizarse': López

La decisión que tomó Cambio Radical de respaldar al ministro de Defensa, Diego Molano, y en consecuencia anunciar su voto en contra de la moción de censura al funcionario, generó nuevas diferencias en esa colectividad.

Este hecho no es de poca monta, pues según las cuentas que se manejan en el Congreso, Cambio Radical podría ser el partido que incline la balanza a la hora de decidir si Molano debe seguir en su cargo o no.



Uno de los que lamentó la decisión del partido fue el representante José Daniel López, quien, en diálogo con EL TIEMPO, pidió que Cambio Radical “no comete el error” de “asumir corresponsabilidad con un gobierno totalmente desprestigiado”.



El partido tomó la decisión de apoyar al ministro de Defensa ¿qué opina de esto?



Es una decisión que respeto y entiendo que en las democracias ganan las mayorías. Pero debo decir que lamento esa decisión profundamente, los tiempos actuales serán analizados durante más de 50 años. Vivimos en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia contemporánea. En este preciso momento no me siento moralmente capaz de refrendar la gestión en materia de seguridad y defensa de un Gobierno que ha sido ineficaz para proteger los derechos humanos, para garantizar la seguridad, para levantar los bloqueos, para permitir el paso de alimentos y de medicinas.



Según el Ministerio de Defensa, se han hecho 2.342 bloqueos en lo que va del paro nacional y este ministerio solo ha logrado 841 desbloqueos, o sea ni siquiera la tercera parte.

¿Sacar al ministro de Defensa en este momento no sería irresponsable?



Es verdad que la salida del ministro de Defensa seguramente llevaría al nombramiento de un ministro con políticas y posiciones similares. Pero debe ser la propia institucionalidad la que deje el precedente y genere las salidas a esta crisis. Creo en la idea de un Congreso que rechaza de manera vehemente la negativa del Gobierno a permitir el ingreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para verificar el abuso policial y el medio inmediato que tenemos para hacerlo es esta moción de censura, pero no podemos seguir aparentando que nada ocurre.



¿Es consciente de que Cambio Radical sería el partido que salvaría al ministro de Defensa tal cual están las cuentas ahora?



Tengo que confesar que me preocupa el rumbo de las decisiones de mi partido frente a la reforma a la salud, frente a las propuestas de conmoción interior, frente a la ampliación de la representación del partido en el gabinete, lo cual le supone una corresponsabilidad mayor con un gobierno absolutamente desprestigiado.

No me puedo quedar callado viendo cómo se produce una ruptura total frente a la opinión pública. Creo que es un error histórico el que cometió Cambio Radical en 2018 y que no debe cometer en 2022 el derechizarse para tratar de esperar en vano heredar los votos del uribismo.



Tampoco puedo quedarme callado cuando considero que las mayorías están cometiendo errores. Es que vea, la cartera de Defensa no solo ha fracaso en materia de derechos humanos, no solo ha fracaso en levantamiento de bloqueos. También ha fracasado en seguridad territorial, en el periodo enero-abril del 2020 se cometieron siete masacres y en el periodo enero-abril de 2021 la cifra llegó a 12 masacres.



