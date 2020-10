Así buscan evitar que ministros renuncien antes de moción de censura

A pesar de que en el país, desde la Constitución de 1991, se han hecho cerca de 30 intentos de moción de censura para separar a los ministros de sus cargos, ninguna de estas acciones ha prosperado hasta el momento.

La moción de censura ha servido fundamentalmente para debatir y para que la prensa y la opinión pública se enteren de algunos temas y problemas de la gestión y de las políticas públicas, pero no ha tenido resultados prácticos.



Según lo señaló el investigador Javier Duque Daza, en el documento ‘La moción de censura en Colombia: reglas, coaliciones e intentos fallidos’, entre 1991 y 2014 se presentaron 23 iniciativas o intentos de moción de censura, y ninguno obtuvo las mayorías requeridas, lo cual se explica porque durante estos seis gobiernos los presidentes siempre han contado con coaliciones mayoritarias en el Congreso.



Entre 2014 y 2020 se han hecho otros cinco intentos de moción de censura, tres de los cuales han sido en el gobierno del presidente Iván Duque: el exministro de Defensa Guillermo Botero, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la ministra de Transporte, Ángela Orozco.



“En los casos en que la moción estuvo más cerca de prosperar, los ministros renunciaron y los presidentes hicieron uso de su facultad para nombrar reemplazos. Fueron mociones frustradas, aunque sirvieron de presión para que algunos ministros renunciaran a sus cargos”, señaló Duque Daza. Lo anterior fue lo que ocurrió con el exministro Guillermo Botero, quien al percibir que había perdido las mayorías prefirió renunciar a tener que someterse a la votación de moción de censura.

Para evitar estas situaciones – que los ministros renuncien antes de darse la votación de la moción- el senador Richard Aguilar y el representante César Lorduy promueven un proyecto promueven que funcionarios llevados a debate de moción de censura no puedan renunciar antes de la votación de este mecanismo. La idea es que si el ministro renuncia, esta se le acepte posteriormente.



“Con esta iniciativa se supedita la aceptación de la renuncia por parte del nominador, hasta tanto la moción sea votada por los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Así las cosas, si la moción es aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo con ocasión a la misma, mas no por haber renunciado, y de ser rechazada la moción de censura, entonces procederá el nominador a decidir sobre la renuncia”, indica la iniciativa.



A parte del caso de Guillermo Botero, en otras tres oportunidades, los ministros renunciaron antes de someterse a la moción de censura: en el gobierno de Andrés Pastrana, el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, fue cuestionado y renunció en el año 2000 ante la posible votación en su contra; en el primer gobierno de Álvaro Uribe, el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, también renunció antes de una moción en su contra en 2003, y en el gobierno de Juan Manuel Santos, el ministro de Transporte, Germán Cardona, también renunció en medio de una moción en su contra en 2012.



El próximo funcionario en someterse a este mecanismo será el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien deberá responder este jueves ante el Senado. No obstante, por ahora, es poco probable que se reúnan las mayorías para separarlo del cargo.



