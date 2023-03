La moción de censura contra la ministra de Minas y Energía Irene Vélez convocada por los partidos Cambio Radical fue hundida este miércoles por la plenaria del Senado.



(Además: ¿Se viene una crisis energética? Esto responde la ministra Irene Vélez)



Tras esta votación, la alta funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro superó la segunda moción en su contra, pues en diciembre la Cámara de Representantes hundió una propuesta para que la funcionaria dejara su cargo.

Fueron 57 votos por la negación y 16 por el no.



Vélez fue citada por los senadores Luna y Miguel Uribe. Según los congresistas, Vélez pone en riesgo la estabilidad minero-energética del país, por lo que decidieron llevarla a este segundo debate desde que llegó al cargo.



"Respetamos la decisión, somos demócratas. Para restaurar la confianza con la ciudadanía se necesitan resultados. Ojalá un día las mociones cumplan su función", comentó Luna.

Ha sido negada la moción de censura en contra de la Ministra de Minas.



Quienes hoy la apoyan asumirán también la responsabilidad política de la destrucción que este gobierno representa.



Seguiremos haciendo control político serio y sensato, pensando en los colombianos. pic.twitter.com/GD5yz0gZ4e — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) March 29, 2023

"Quienes hoy la apoyan asumirán también la responsabilidad política de la destrucción que este gobierno representa", dijo, por su parte, Uribe.



(Lea también: Irene Vélez en moción de censura: 'Es momento de superar protagonismos')

Facebook Twitter Linkedin

Irene Vélez durante el debate de moción de censura. Foto: @MinEnergiaCo

Durante el debate, que fue el miércoles 22 de marzo, lleva 15 debates de control político y dos debates de moción de censura, por lo que dijo que "es momento de superar protagonismos, porque el país nos necesita".



(En otras noticias: Petro sobre palabras del fiscal Barbosa: 'Esta es una verdadera calumnia')



Agregó que la crisis de la que se está hablando, y que han expuesto los congresistas, "nos conllevan hoy a tomar decisiones entre todos".

Facebook Twitter Linkedin

David Luna en el debate de moción de censura. Foto: Prensa David Luna

También dijo que el Gobierno está "actuando, lo que pasa es que estamos actuando con una responsabilidad máxima también reconociendo que el desafío no es solo económico sino integral".



Tras la votación, que fue celebrada por el oficialismo, el senador Luna aseguró que es “otra moción de censura que no prosperó en el Congreso. Pueden más los acuerdos políticos que la responsabilidad. Le insistiremos al país: se avecina un fenómeno del niño para el que no estamos preparados y que nos llevaría a riesgo de racionamiento. Nosotros seguiremos alertando”.



Se espera que en los próximos días el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también sea citado a un debate de moción de censura y en el Congreso ha trascendido que el canciller Álvaro Leyva también sería citado.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA