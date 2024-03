'No ocultamos cifras': Ministro de Defensa en debate de moción de censura del Senado

El senador Johnatan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, fue el que lideró el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez. No solo lo citó sino que fue el primer en tomar la palabra. Hernández comenzó cuestionado al gobierno de Gustavo Petro pues ya no hace recuento de masacres y de líderes sociales.

De acuerdo con el congresista verde, que ha tenido posiciones más cercanas a los contrarios del gobierno que afines, hay presencia de grupos terroristas en todo el territorio. Pulido Hernández cuestionó que grupos como el Eln o disidencias están ejecutando ejercicios de control territorial mientras que el gobierno de Gustavo Petro está llevando a cabo los diálogos en el marco de la 'paz total'.

El senador cuestionó la supuesta falta de acción de Gustavo Petro y de su administración. En este sentido cuestionó sobre todo un llamado de atención de Velásquez a la Fuerza Pública cuando un sector de las disidencias inauguraron una bomba de gasolina en Tibú. "Usted en un tono muy enojado diga que la responsabilidad es de las Fuerzas Militares, cómo hacen para impedir que esa obra sea inaugurada cuando tienen una orden directa de no realizar una acción militar ofensiva", fue la crítica.

El senador cuestionó que algunas zonas del país se está llevando a cabo procesos de carnetización de la población civil por parte de las disidencias. Por otro lado, cuestionó la determinación de romper relaciones comerciales para la compra de armamento con Israel. Este aseguró que se estaría debilitando a la Fuerza Pública pues gran parte de las armas que compra Colombia son a Israel o se fabrican bajo licenciamiento de dicho gobierno. "Su Ministerio de Defensa está permitiendo el debilitamiento de nuestra fuerza pública, tanto militares, como policías y fuerzas armada", añadió.

Por último, Pulido Hernández le sugirió a Velásquez da un paso al costado. “¿Ministro, no ha pensado en la posibilidad de abandonar su cargo y dárselo a alguien que se apriete el pantalón?”, concluyó.

Miguel Uribe siguió en el atril, su intervención se dirigió en un global sobre la seguridad, 'la paz total' y otros programas del gobierno Gustavo Petro. "Estamos cerca de la toma Guerrillera más grande de todos los tiempos", fue el mensaje del senador del Centro Democrático.

Moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto:Prensa Senado Compartir

Miguel Uribe se centró en criticar programas como jóvenes en paz y al acercamiento con grupos como el Eln. "No se sinvergüenza, queremos oportunidades para los jóvenes, pero no para los delincuentes. A ellos todo el peso de la ley", añadió el congresista, que aseguró que supuestamente el mandatario y sus políticas están "premiando al bandido".

Uribe cuestionó el aumento en homicidios, el reclutamiento forzado de menores de edad y el crecimiento de estructuras criminales en el país. "¿Qué estamos haciendo? ¿cuál es la preocupación? Esta gente está avanzando", declaró el senador, que dijo que mucho de esto no era responsabilidad de Velásquez, pues no está a cargo de la política de paz. No obstante, señaló: "Usted no le compete la negociación, esa responsabilidad es de otros funcionarios. Su responsabilidad es proteger a los colombianos y no sentimos que así sea".

Hubo un momento en el que senadores oficialistas, Iván Cepeda y María José Pizarro, interrumpieron el debate para pedir respeto por la figura Presidencial, pues tanto Pulido Hernández como Uribe tuvieron duros comentarios en contra de Gustavo Petro. Incluso pidieron que se suspendiera el debate si se seguía emitiendo insultos contra el presidente.

Paloma Valencia también se unió a los citantes. Esta se centró en que en el gobierno Petro ha habido un retroceso grande, que incluso tendría números de violencia y de alzados en arma por encima de los números de 2014. La senadora cuestionó un retroceso en el número de incorporaciones en la Fuerza Pública y en los níveles altos de la comandancia. Asimismo llamó la atención en que más de 6.000 uniformados han dejado la Policía.

Paloma Valencia también habló del tema de los helicópteros rusos que están en tierra. Esta mostró imágenes de entrenamientos alternos puesto que no habría aeronaves para llevar a cabo los ejercicios. A esto agregó que la propia embajada rusa dijo que ofreció su ayuda para la reparación de los helicópteros y no hubo respuesta del Gobierno.

María Fernanda Cabal también cuestionó la forma en que se está tratando a los uniformados. Esta se centró sobre todo en que las nuevas incorporaciones está sufriendo de malas condiciones y eso está haciendo que baje el número de reclutamientos. Igualmente dijo que el armamento de los grupos ilegales ahora supera al que se le entrega a la Fuerza Pública.

El turno llegó después para dos senadores de Cambio Radical, José Luis Pérez Oyuela y David Luna. El primero hizo un llamado ante el riesgo de perder capacidades de las Fuerzas Armadas, como el dominio aéreo. "Debemos revisar técnicamente qué está pasando con ese dominio. Si perdemos el espectro aéreo perdemos en tierra".

Por su parte, Luna fue otro que cuestionó el fortalecimiento militar y económico de las estructuras delincuenciales. "A enero de 2024 están reportados más de 170 incidentes violentos sin verificar".

Posteriormente llegó la intervención de los voceros de diferentes partidos. Estos fueron los senadores Antonio Correa Jiménez, de 'La U'; Carlos Fernando Motoa, Cambio Radical; José Vicente Carreño, de Centro Democrático; Clara López Obregón y Jahel Quiroga, del Pacto, y Omar Restrepo, de Comunes.

'No ocultamos cifras': Velásquez

Iván Velásquez durante la moción de censura. Foto:Prensa Senado Compartir

Finalmente, llegó el momento de defensa del ministro Velásquez. Delante del micrófono, el funcionario decidió comenzar por un mensaje a los partidos políticos, indicando que la seguridad no involucra ideologías. "No nos puede importar para sesgar debates", dijo.

Luego, aseveró que su departamento "no oculta las cifras".

A reglón seguido, aseguró que el Gobierno no tiene "excusa" para no darle mantenimiento a los helicópteros UH-60. "Pero hay afirmaciones como las que hace el senador Pulido como el carro bomba de Ocaña que no era un carro bomba. Sí había un carro que tenía residuos de ladrillo y pólvora negra, pero no era un carro bomba", dijo.

Asimismo, desmintió un video presentado por el parlamentario de la Alianza Verde en el que presenta a unos menores con un exjefe de las disidencias de las Farc, Leider Johany Noscué, alias Mayimbú: "A Mayimbú lo mataron el 13 de junio de 2022, es decir, antes del 7 de agosto de 2022, y este video hace referencia a la presencia de unos menores con Mayimbú, significa que es un hecho del gobierno anterior", expresó.

También tuvo palabras sobre la elección de la nueva fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo: "Esperamos que ahora tengamos una Fiscalía independiente, dedicada a la investigación penal; esperamos que lo que ha sido un anhelo del país en la lucha contra la impunidad y la corrupción sea una realidad ahora".

Luego se refirió al problema de la extorsión de los grupos armados ilegales, subrayando que "hemos hecho cuanto hemos podido y hemos continuado fortaleciendo nuestra acción en contra de esa criminalidad y las cifras pueden demostrarlo".

En ese sentido, el ministro señaló que si se establece un comparativo de marzo y febrero frente a enero, "hemos logrado frente a niveles del 30% de incremento que tuvimos en el primer mes, llegar al 16%. Una cifra elevada, pero con las acciones que han realizado las autoridades se ha podido avanzar", dijo.

Por otro lado, aseguró que desde su administración no se ha descuidado el fortalecimiento de la Fuerza Pública. "Por ejemplo, se presenta un aumento en la planta de personal de soldados profesionales que es realmente histórico. Durante los últimos 11 años, entre 2013 y 2023, habíamos tenido un cupo en la planta de soldados profesionales e infantes de marina de 86.200 integrantes. Para el 2024, el cupo se aumentó en 11.160 soldados, llegando a 97.360, es decir, 12,94% más. En 2025, va a aumentar en otros 4.340, para el 2026, 500 faltantes para completar el cupo que ya está puesto en marcha del plan 16.000 ".

Minutos después, refiriéndose a la Policía Nacional, comentó que se ha logrado reducir el retiro de uniformados. "En el 2018 se retiraron 6.985, en 2019, 12.892, para no leer todos los años. En 2023 fueron 6.302 y en el 2024 llevamos 1.119. En 2024 la reducción ha sido del 32%".

De igual manera, destacó la reducción del homicidio en lo que va de año de -2.4%. Igualmente recordó que hay departamentos donde la situación preocupa.