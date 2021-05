'Que Molano siga en el Ministerio de Defensa es un peligro': Toro

La difícil situación de orden público que se vive en el país por cuenta de los desmanes desatados en el marco del paro nacional que se han intensificado en los últimos días, especialmente en Cali, pondrán al ministro de Defensa a responder ante el Congreso.

La Plenaria de la Cámara citó a Molano para que este martes 25 de mayo responda ante la corporación en un debate de moción de censura. Es decir, si el funcionario no logra responder a los cuestionamientos, los congresistas podrían sacarlo de su cargo.



Uno de los promotores de este debate, el representante de oposición Mauricio Toro, explicó en diálogo con EL TIEMPO los argumentos que presentarán para que el Ministro de Defensa salga de su cargo.



¿Por qué están promoviendo la moción de censura contra MinDefensa?



Ante las protestas de la ciudadanía se ha presentado una oleada de abusos y excesos de la fuerza pública. Mas de 1500 casos de abuso policial, por lo menos 35 ciudadanos asesinados, casos de violencia sexual y detenciones arbitrarias. El Ministro ha omitido reconocer y condenar estos graves hechos, y por el contrario, ha generado un ambiente de polarización propicio para que sigan ocurriendo.



Las investigaciones no han sido efectivas, y el Ministro no ha ordenado mecanismos de control para evitar la ocurrencia de mas hechos delictivos por parte miembros de la Policia. La falta de experiencia del Ministro, y su falta de preparación en los temas de la cartera son la causa de sus actuaciones y declaraciones erráticas.



¿Cuáles son los argumentos que presentarán ante la Plenaria para pedir sacar al ministro?



Es preocupante y ha sido evidente en este momento de crisis, la falta de preparación y experiencia del Ministro Molano en los asuntos y materias del Ministerio de Defensa, y en especial, las actuaciones y sus declaraciones, con las que ha propiciado un ambiente institucional peligroso para que ocurran excesos de fuerza por parte de las fuerzas armadas lo que ha resultado en muertes de ciudadanos y cientos de heridos. Hoy es preocupante la falta de contundencia en las investigaciones efectivas y de controles al uso de la fuerza excesiva, las cuales deben ser ordenadas por el Ministro como cabeza de la rama de defensa.

¿Es conveniente sacar al ministro de Defensa en medio de esta situación de orden público tan difícil que se vive? ¿Eso no crearía inestabilidad?



Que el Ministro esté al frente de la cartera es un peligro para la ciudadanía. Una persona sin experiencia, con la autoridad del uso de las armas y un discurso incendiario puede generar situaciones y entornos de mayor riesgo y vulneración de derechos de los marchantes y los ciudadanos en general. Es urgente que se nombre a un ministro preparado, responsable y prudente para ordenar el uso de la fuerza y las armas en contra de la ciudadanía, es necesario un funcionario que entienda su papel en momentos tan críticos como los que vivimos. Por la estabilidad del país, por el dialogo, por la paz, se requiere de un perfil que no es el del Ministro Molano.



¿Cuentan con el apoyo suficiente para que la Cámara saque de su cargo al ministro Molano?



En este momento las bancadas no se han pronunciado. Esperamos que los hechos que han ocurrido, debidamente documentados y sustentados, que además han sido rechazados incluso por la comunidad internacional, las declaraciones irresponsables del ministro, junto a su falta de experiencia y preparación, sean argumentos lo suficientemente convincentes para que los partidos independientes nos acompañen.



POLÍTICA

