El representante del Centro Democrático José Jaime Uscategui propuso este jueves que la votación en la moción de censura contra el ministro de Defensa Iván Velásquez sea secreta.

El congresista dice que el reglamento no prohíbe esta opción. "Les pido esta consideración especial. No debería existir ningún temor. Esa es una salvaguarda para los congresistas para que puedan votar autónomamente y libres de cualquier presión", argumentó.



Pese a esto, el presidente de la Cámara, David Racero, le respondió que no es procedente la propuesta. "Lo que se promueve en la Ley 5ta es que las votaciones sean lo más públicas posibles. Estaríamos yendo en contra de los dictámenes democráticos y constitucionales", afirmó.



Racero negó la proposición y le pidió continuar para poder votar la moción de censura.



