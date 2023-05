En los últimos días se conocieron ciertas versiones sobre supuestas diferencias entre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Estos fueron usados por el representante Andrés Forero para referirse al encargado de la política en el Ejecutivo.



(Además: El fuego amigo que golpea al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco).

“Lamento el fuego amigo del que es víctima y que ayer registró EL TIEMPO”, dijo el representante del Centro Democrático directamente al ministro Velasco.



Ante la referencia, el ministro pidió la palabra para responderle a Forero, aunque se dirigió al representante Alfredo Mondragón, de Pacto Histórico, para evitar una acción de réplica de la oposición.



“La cizaña es todo lo que sirve de tropiezo para llegar a Dios, yo estoy muy grande para dejarme meter cizaña, doctor Mondragón”, dijo el ministro del Interior, que luego se refirió directamente a los versiones sobre diferencias en el gabinete.



(Le puede interesar: ¿Por qué 'le gusta' al mininterior Velasco la declaración de independencia de La U?).



“Nosotros sabemos a dónde queremos llegar y por eso venimos a estos debates. La jefa de gabinete y nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar”, comentó Velasco.



Por otro lado, destacó el “tono que está tomando el debate”, pues se está centrando en temas de salud y no del trámite legislativo. Esto también fue una pulla en contra de Forero, pues este ha sido uno de los que ha cuestionado los posibles vicios de forma en el trámite del proyecto.



Hay que recordar que, en entrevista con EL TIEMPO, Sarabia se refirió a dicha figura en el Gobierno. "Es mi pelea también. Todavía no la doy por perdida. El argumento del Presidente es que si no lo hace él no hay nadie más que lo haga. Hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona. Nadie lo reconoce. Yo te pregunto: ¿cuál es el portavoz del Gobierno? Es Luis Fernando Velasco, pero nadie sabe que es él, ni se reconoce.", dijo.



REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias