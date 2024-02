Cámara de Representantes citó a moción de censura al ministro de Salud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue citado a moción de censura por la Cámara de Representantes.



El juicio político, promovido por la oposición, será el jueves 29 de febrero.



Las principales razones de la citación al ministro, quien es uno de los principales alfiles del presidente Gustavo Petro, son el desabastecimiento de medicamentos, la "persecución a las aseguradoras", retrasos en los giros mensuales de recursos a las EPS y la crisis financiera del sistema de salud.



El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

Jaramillo, por su parte, dijo en las últimas horas que hay algunos sectores que lo quieren sacar del cargo, tal y como, según él, lo hicieron con la exministra Carolina Corcho, quien estuvo en esa cartera desde el inicio del Gobierno.



"Ya me hicieron sacar hasta los títulos, a ver si yo era médico, o era un tegua, o si yo operaba o no niños, porque aquí hay que hacer ataques, primero contra la doctora Corcho y después contra Jaramillo, acabar a Petro sacándole todos los ministros que vaya poniendo", aseveró en una audiencia pública sobre la reforma de la salud.



No es la primera moción de censura contra un ministro del presidente Petro en la Cámara de Representantes. En noviembre del 2022 la corporación adelantó un debate contra la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Jaramillo en el debate de la reforma de la salud. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

En esa ocasión no prosperó la moción, teniendo en cuenta que en esa corporación el Gobierno ha demostrado tener las mayorías.



Asimismo, Vélez sobrevivió a una moción en el Senado en marzo del 2023.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA