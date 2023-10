Ministro de Minas, a debate de control político ante fantasma de apagón en Colombia

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, fue citado a un debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes para responder ante el fantasma de un apagón en Colombia.



El citante es el representante a la Cámara Hernán Cadavid, quien dijo que no se puede permitir que el país se quede a oscuras y espera que el Gobierno dé respuesta "sobre semejante crisis que se causará por su negligencia".



"El país va directo a un apagón y el Gobierno no hace absolutamente nada, excepto generar mayor incertidumbre: cambios en las reglas tributarias, que hacen daño al sector, retrasos en los proyectos de infraestructura, inseguridad jurídica y política, por su puesto", dijo el congresista del Centro Democrático.



💡❌ NO PODEMOS PERMITIR QUE NUESTRO PAÍS SE QUEDE A OSCURAS



Citamos al Gobierno a dar respuesta sobre semejante crisis que se causará por su negligencia

Cadavid insistió en que el país va en camino a un apagón y "si el Gobierno no hace nada será una gran catástrofe para las familias colombianas, para la economía, para la prestación de los servicios públicos".



El representante uribista aseveró que estos son algunos de los motivos para cita al ministro de Minas y Energía y argumentó que "vamos a llevar un debate con seriedad, rigor y técnico para que den respuestas ante la inminencia de un apagón que sería catastrófico".



Energía eléctrica. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Sobre la fecha del debate, se debe esperar a que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, que dirige el congresista liberal Andrés Calle, lo agende.



No obstante, desde el Gobierno Nacional aseguran que no hay riesgo de apagón en el país e insisten en que no hay dificultades para el servicio eléctrico.



"Tenemos la suficiencia energética para el fenómeno del Niño, lo que hemos evidenciado son dificultades financieras en algunas empresas frente a lo cual ya hemos adoptado más de 10 medidas que permitan darle liquidez", aseguró el ministro Camacho.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA