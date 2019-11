En vivo: siga el debate de moción de censura contra el Mindefensa

Una vez más, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se enfrenta a un debate de moción de censura.



Botero, quien tuvo un debate de este tipo en la Cámara de Representantes, en el cual salió favorecido, está citado este martes en la tarde en la plenaria del Senado para responder por “la estrategia de seguridad y defensa que ha recomendado el Ministro de Defensa a este gobierno está poniendo en grave peligro los derechos y libertades de la población civil”, dice la proposición del citante, el senador de 'la U' Roy Barreras.

Otro tema que sería abordado es la situación del Cauca, donde en la última semana han sido asesinados indígenas, se han dado atentados y la situación de orden público permanece tensa.

Barreras aclaró que este debate no es contra la Fuerza Pública, sino contra Botero, por lo cual reprochó que este “haya convocado” a algunos generales. "La censura, reitero, no es a las fuerzas a las que honramos, es al responsable de una política pública que se ha equivocado", aseveró.



El senador de ‘la U’ comenzó si intervención hablando de la situación se seguridad del país. “Los ciudadanos de Colombia se sienten inseguros porque están inseguros, porque los están atracando más, porque los están asaltando más, porque los están robando más y porque los están matando más. Eso es un fracaso en materia de seguridad ciudadana”.

Roy Barreras, senador que citó al debate de moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Argumentó que los homicidios aumentaron, pues de septiembre del 2018 a septiembre del 2019 pasaron de 8.434 a 8.612. De igual forma, los hurtos aumentaron en todas modalidades. De julio del 2018 a julio del 2019 pasaron de 190.744 a 209.045, según estadísticas de la Policía.



De igual forma, calificó como un “fracaso diplomático” en cuanto a temas de seguridad y recordó el episodio del dossier contra el régimen de Nicolás Maduro presentado en la ONU.



“El ministerio de Defensa puso al Presidente de la República a hacer un oso en Naciones Unidas entregándole información equivocada que, se supone, venía de inteligencia”, dijo Barreras, y agregó que por este hecho debió renunciar Botero.



Barreras, quien por ser el senador citante tiene derecho a hablar 45 minutos, afirmó que las disidencias y los grupos armados residuales incrementaron durante la gestión de Botero.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, acompañado por miembros de la Fuerza Pública durante el debate. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Por ejemplo, en el caso del Eln argumentó que en 2017 tenían 1.500 hombres en armas, pero en enero del 2019 había 4.867.



Similar es el caso de los grupos residuales, pues pasaron de 2.100 en 2017 a 2.300 en 2019. A eso se suma 1.400 hombres que conforman las redes de apoyo.



En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el congresista aseveró que también hay un fracaso, entre otras cosas, porque ha disminuido la incautación.



Otro tema fue el asesinato de los desmovilizados de las Farc.

Hemos vuelto a la época de los falsos positivos

Barreras recordó el homicidio del también exguerrillero de las Farc Dimar Torres, quien habría sido asesinado por hombres de la Fuerza Pública y recordó que el ministro dijo que había muerto por un forcejeo. "Lo vuelve a matar, porque lo mata moralmente... por algo sería que lo mataron, y eso ha dicho en varias ocasiones", aseveró el senador.



"En el primer pronunciamiento del Ministro de Defensa, aseguró que Dimar Torres, murió en medio de un forcejeo con un cabo del Ejército Nacional, como lo registraron varios medios de comunicación, cinco días después y una vez empezaron a esclarecerse los hechos de lo ocurrido con el excombatiente de las Farc, el ministro manifestó que lo único que había hecho era “transmitir la información dada por el

cabo a sus superiores”, manifestó además que no se equivocó en su

versión sino que estimó conveniente comunicar la versión del Cabo", dijo Barreras a la plenaria.



"Usted tiene responsabilidad como superior no militar", le dijo Barreras a Botero. Y agregó que él es el responsable: "No valen las disculpas, las equivocaciones aquí se cobran en vida".



Durante su intervención, Barreras dijo que el ministro le informó a los colombianos que en septiembre 2 murieron 14 integrantes de las disidencias abatidos en el Caquetá después de un bombardeo. El senador reveló que murieron siete menores de edad entre 12 y 17 años. "Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete niños y murieron siete niños".