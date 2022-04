El debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quedó estipulado para el martes 26 de abril a las 2 de la tarde en la plenaria de la Cámara de Representantes.



La citación se debe a las denuncias que ha realizado la población de Puerto Leguízamo (Putumayo) sobre civiles que fallecieron en el operativo realizado por el Ejército que dejó 11 muertos el pasado 28 de marzo.



Congreso de la República de Colombia. Foto: César Melgarejo / ELTIEMPO

Días después del debate de moción de censura, la plenaria de la Cámara será nuevamente citada para determinar si las respuestas de Diego Molano en la actividad de control político le resultan satisfactorias o no a los representantes.

En caso de que la votación en contra del ministro dé como resultado una mayoría que no apoye su actuación al frente del Ministerio de Defensa, Diego Molano tendrá que abandonar su cargo.



Es importante recordar que, en la historia del país, ningún ministro ha salido de su cargo por una moción de censura.

Antecedentes

Guillermo Botero, quien fue ministro de Defensa hasta su renuncia en noviembre del 2019. Foto: Carlos Ortega/EL TIEMPO.

Es importante recordar que Diego Molano se posesionó como ministro de Defensa el 2 de febrero del 2021, tras la muerte de su antecesor, Carlos Holmes Trujillo, el 26 de enero de ese mismo año.



Holmes Trujillo había asumido el puesto tras la renuncia de Guillermo Botero, su antecesor. Botero abandonó el Ministerio antes de una moción de censura en su contra, en noviembre del 2019, por el escándalo que se desató tras la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo también realizado por el Ejército.



En dicha ocasión, Botero renunció antes de la votación en su contra, pues se presumía que las mayorías del Congreso decidirían en su contra.



