La plenaria del Senado llevó a cabo un debate de control político contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que explique lo que está haciendo el Gobierno ante la situación de seguridad que vive el país.



El primero en tomar la palabra fue el senador David Luna, quien en representación del partido Cambio Radical, expresó preocupación sobre la situación de seguridad en Colombia y lanzó duras críticas. "No existe una política pública definida de seguridad y defensa en el país, razón por la que no sabemos a qué apunta el sector defensa", señaló.



El senador José Luis Pérez Oyuela, de la misma colectividad, no solo criticó la gestión del funcionario, sino que le hizo una solicitud. "Pedimos que se fortalezca la ciberseguridad en Colombia, de manera que a través de la inteligencia y contrainteligencia se combata al flagelo de la cibercriminalidad", dijo.



Posteriormente, el turno fue para el senador Julián Gallo, quien asumió la vocería del Partido Comunes, afirmó que "la construcción de una Política de Defensa y Seguridad Nacional debe priorizar la defensa de la vida y los derechos humanos".



Ariel Ávila, del Partido Verde, planteó otra visión del problema. Señaló que el deterioro de la seguridad en Colombia viene desde el 2018 y que no es solo competencia del Gobierno Nacional. "A nivel regional también se debe garantizar la seguridad ciudadana”, agregó.

#PlenariaSenado | En representación del @PCambioRadical, el senador @lunadavid expresó preocupación porque "no existe una política pública definida de seguridad y defensa en el país, razón por la que no sabemos a qué apunta el sector defensa". pic.twitter.com/BSUl4F4ewJ — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) March 28, 2023

En defensa de la gestión del Gobierno habló la senadora María José Pizarro, quien señaló que bajo este mandato aumentó la incautación de hoja de coca, de aeronaves y de cocaína, en comparación con los primeros siete meses del Gobierno anterior.



"Contrario a lo que falsamente se ha dicho, durante lo corrido del año, periodo en el cual estuvimos en cese al fuego bilateral y temporal, hubo una incautación de 106.578 kilogramos de cocaína, lo que demuestra una actividad continua de la Fuerza Pública", agregó.



El ministro Iván Velásquez comenzó su intervención señalando que el actuar de la Fuerza Pública contra organizaciones criminales nunca ha cesado y que en este Gobierno se planea “afectar como nunca" las finanzas criminales. “Durante este Gobierno se han capturado 427 cabecillas de Grupos Armados Organizados”, agregó.



Finalizó su intervención recalcando que la visión del Presidente y la suya es la de una Fuerza Pública que respete los derechos humanos.

REDACCIÓN POLÍTICA

