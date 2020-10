Los dos debates distintos que atenderá el mindefensa en Senado

Como pocas veces se ha visto en el Congreso, la plenaria del Senado tiene previsto desarrollar este jueves dos debates a un solo funcionario, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien deberá atenderlos en un solo día y en la misma sesión.



Para la sesión de este jueves están programados un debate de control político propuesto por el senador Roy Barreras y un debate de moción de censura solicitado por el opositor Jorge Enrique Robledo al mismo funcionario.



El debate de Barreras busca cuestionar al Ministro por algunos hechos que, a su juicio, han afectado la seguridad del país en los últimos meses; y la moción de censura de Robledo está motivada en las supuestas violaciones a la ley que el Gobierno habría cometido con la presencia de la misión de Estados Unidos en Colombia.

Según lo previsto, la sesión comenzaría a las 10:00 de la mañana y primero se realizaría el de control político del senador Barreras y luego el recurso propuesto por Robledo.



Sin embargo, hay dos hechos que se están analizando y que podrían cambiar la dinámica de la sesión de este jueves.



El primero de ellos es el contagio de covid de la senadora uribista María del Rosario Guerra, el cual se conoció este miércoles. Debido a que la congresista interactuó con la Mesa Directiva del Senado y con varios de sus colegas en la sesión del pasado lunes se está analizando si se regresa a la virtualidad completa.

Este hecho haría que la sesión se realizara totalmente de manera remota y no con la presencia de algunos senadores en el Capitolio, como se ha venido trabajando en los últimos días.



Y el segundo hecho es la validez de la moción de censura solicitada por Robledo, la cual sería cuestionada desde el Centro Democrático.



Fuentes del uribismo le confirmaron a EL TIEMPO que se opondrán a que ese recurso se desarrolle ya que consideran que jurídicamente no hay razones para hacerla, luego de que el Consejo de Estado validara que el Gobierno no tenía que solicitar aval al Senado para la misión de EE. UU. en Colombia.



La motivación de Robledo, quien insiste en la validez de la moción, era el supuesto incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo, pero tras el pronunciamiento del alto tribunal, tal incumplimiento ya no existiría.



La sesión de este jueves se enmarcará, además, en las voces que hablan cada vez más de la posible aspiración presidencial de Holmes Trujillo, de la cual no solamente se habla en la oposición, sino también en algunos sectores del uribismo.

