Anuncian moción de censura en la Cámara contra ministra Karen Abudinen

Luego de que se conocieran las supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato en el Ministerio de las TIC, sectores de la oposición anunciaron que propondrán una moción de censura en la Cámara de Representantes contra la jefa de esa cartera, Karen Abudinen.



El primero en hablar del tema fue el representante a la Cámara León Fredy Muñoz, de Alianza Verde. "Hoy vamos a radicar una moción de censura, ya en este momento estamos recogiendo las firmas, para la ministra de las comunicaciones. Es lamentable lo que está pasando con el Ministerio. Hemos caído muy bajo", afirmó Muñoz.



(En otras noticias: Uribe 've con interés que esté dispuesto a buscar la candidatura': Zuluaga)

EL TIEMPO reveló las presuntas irregularidades en un contrato en esa cartera relacionadas con la presentación de unas garantías para la firma del contrato por más de un billón de pesos y habrían resultado falsas.



En este sentido, el congresista opositor afirmó que "hemos insistido llevar a esas regiones apartadas internet gratuito para los campesinos y campesinas, para los niños y las niñas, y nos decían que no había plata, pero sí hay plata para el despilfarro y la corrupción".



"Por eso vamos a empezar esa moción de censura, y ojalá que esto no pase por alto. Tenemos que dar ejemplo de que sí estamos haciendo un verdadero control político y la Ministra tiene que dar ejemplo, y ojalá no renuncie a la moción de censura", dijo Muñoz en la plenaria de la Cámara.

(Puede leer más de este caso: Escándalo por garantías falsas al Mintic destapa otro millonario caso)

En otras noticias de política

Caso Uribe: Iván Cepeda anuncia denuncia penal contra fiscal Jaimes



¿Qué tan cerca está Mábel Lara de llegar al Nuevo Liberalismo?



POLÍTICA