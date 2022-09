La ministra de Salud, Carolina Corcho, fue citada este miércoles a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



Durante el debate, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) le preguntó a la Minsalud sobre una resolución que se había dicho que sería firmada en el mes de agosto para que la población de 18 a 49 años pueda aplicarse la segunda dosis de refuerzo contra el covid-19.



Forero, representante del Centro Democrático, aludió a que para el 23 de agosto, la ministra de Salud había indicado en una alocución que hay 873.000 vacunas contra el covd-19 que se iban a vencer en septiembre de 2022.



"Ese día 23 de agosto, usted dijo que iban a hacer la resolución correspondiente para modificar lo que estaba vigente y permitir que el segundo refuerzo pudiera ser para personas mayores de 18 años hasta los 49 años", señaló el representante durante el debate.



A renglón seguido, recordó un pronunciamiento de Geison Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud del gobierno de Iván Duque, quien había indicado el pasado 26 de agosto que "la próxima semana anunciaremos la aplicación de la segunda dosis de refuerzo para población de 18 a 49 años, esto se dará a partir de la firma de la resolución por parte de la ministra".

“La próxima semana anunciaremos la aplicación de la segunda dosis de refuerzo para población de 18 a 49 años, esto se dará a partir de la firma de la resolución por parte de la ministra” @Gerson_bermont pic.twitter.com/CDBkXMKHUj — MinSaludCol (@MinSaludCol) August 26, 2022

Forero aseguró, en la Comisión Séptima de la Cámara, que a tres semanas del anuncio del MinSalud, no se ha dado la firma de la resolución y hay 873.000 biológicos contra el covid-19 que se han dejado de aplicar y estarían próximos a caducar. Según la información conocida, son 787.530 vacunas de Sinovac; 72.751 Pfizer; 11.356 vacunas de Jenssen y 2.070 Moderna.



Sobre los cuestionamientos, la ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó que no está en la obligación de firmar una resolución que viene del anterior gobierno. También enfatizó en la ausencia del 'Programa de Atención Primaria Salud' que impidió que 400 municipios cumplieran con las metas de vacunación y se vieran rezagados.



"Esto es más grave de lo que yo veía desde la sociedad civil, porque la meta que había establecido el gobierno del doctor Duque, era que en diciembre el 70 porciento de la población tendría que estar vacunada. Esa meta no se cumplió porque en esos 400 municipios, ni siquiera se llegó al 70 por ciento. Eso es lo que yo recibo", respondió Corcho.



Por lo pronto, se desconoce si desde el Ministerio de Salud se dará la firma de la resolución con la que la población de 18 a 49 años pueda acceder al refuerzo de segunda dosis contra el covid-19.

