La creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad pasó su primera prueba en el Congreso de la República. Este lunes las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron los primeros debates de este proyecto de ley.



Esta iniciativa, que es una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, busca trabajar por la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. Ahora, el proyecto será discutido por las plenarias de Senado y Cámara y deberá superar estos debates para convertirse en ley.



El debate comenzó desde el jueves de la semana anterior, pero quedó para este lunes luego de que la sesión, que estuvo lleno de polémicas y hubo duros enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, fue levantada por falta de quórum.



La iniciativa que busca que sean 19 ministerio en el país ha tenido unas fuertes críticas por parte de la oposición, pero también existen dudas de algunos miembros de la bancada de Gobierno, así como de los sectores independientes. Señalan que detrás de esta nueva cartera hay "burocracia".



Una de las principales dudas durante la discusión fue sobre el costo fiscal que la creación de la nueva cartera le implicará al Estado. Uno de los congresistas que llevó este tema a la sesión fue Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.



El senador reclamó al Gobierno, así como a los ponentes, que no conocen el concepto del Ministerio de Hacienda. Sobre este punto, el senador ponente, Alexander López, explicó que esta misma semana se conocerá dicho concepto.

Debate de la creación del Ministerio de la Igualdad Foto: Senado

“Yo quisiera que me explicarán por qué con los años de vigencia de la Carta Política que tiene conceptos claros sobre Igualdad material, formal y no discriminación, ahora sí en el Estado colombiano se va a cumplir el principio de igualdad por la simple creación de un Ministerio. ¿Acaso crear una Ley de República para aumentar la burocracia en el país, va a dar per se el cumplimiento, hasta hoy desconocido, de este principio constitutional? no creo que sea la razón suficiente para aprobar este proyecto”, comentó el senador Motoa. Además, hizo un llamado para que no se vayan a duplicar funciones.



Maya le aseguró a los miembros de las comisiones primeras que el artículo 13 de la Constitución Política (el que dice que "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley") se ha cumplido muy poco en el país por ello, con la construcción del Ministerio de la Igualdad se busca otorgarle al pueblo colombiano una política que combata la desigualdad".



Quien también expresó dudas fue el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, quien cuestionó que en esta ley se le entregarán facultades extraordinarias por seis meses la presidente Gustavo Petro para que tome decisiones relacionadas con el fortalecimiento del ministerio.



"El Congreso debe saber cuales son las entidades que se van a fusionar toda vez que al entregar facultades, el Legislativo pierde su función principal y esencial, una de ellas es la de la creación de plantas de personal", aseveró y agregó que Planeación Nacional debería pasar al futuro Ministerio de la Igualdad.



De igual forma opinó el representante José Jaime Uscátegui del Centro Democrático, quien pidió "prestar mucha atención a las facultades dadas al Presidente para crear el sector de la igualdad, pido que se tomen la tarea de revisar exactamente el tema toda vez que la Constitución establece los requisitos para las mismas".



Pero Maya aclaró que esas facultades ya se han dado en el pasado y dijo que esas mismas facultades se le dieron al expresidente Iván Duque cuando se creó el Ministerio del Deporte.



Estas son las funciones que tendría el Ministerio de la Igualdad, de convertirse en ley

1. Formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para el cumplimiento del objeto del Ministerio y ámbito de competencias.



2. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para definir, gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, priorizando territorios y poblaciones históricamente excluidos.



3. Coordinar y articular con las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal la intervención de grupos poblaciones, en el ámbito de sus competencias.



4. Promover herramientas de participación y organización ciudadana para fortalecer la incidencia de los grupos poblacionales y sujetos de especial protección constitucional en las agendas de política pública, procesos de autogobierno y derechos étnicos territoriales de los pueblos étnicos, en coordinación con las demás entidades competentes.



5. Fomentar la innovación social a través de la identificación e implementación de iniciativas privadas y locales, entre otras, para poner en funcionamiento las políticas de igualdad y equidad con enfoque interseccional en el accionar estatal y promover condiciones de igualdad política, económica y social a todas las poblaciones vulnerables focalizadas.



6. Dirigir y orientar la planeación del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad para el cumplimiento de las funciones a su cargo.



7. Gestionar y generar alianzas con actores del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y formas organizativas propias de los pueblos étnicos, organismos de carácter internacional y otros gobiernos que faciliten e impulsen las políticas y el logro de los objetivos del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, en coordinación con las demás entidades estatales competentes. Asimismo, se gestionará en coordinación y articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, alianzas con organismos internacionales y otros gobiernos al tiempo de dar seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado.



8. Establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las políticas, planes, proyectos y oferta social de competencia del Sector de Igualdad y Equidad, en coordinación con otras entidades competentes, y rendir cuentas a la ciudadanía. Para este efecto, se promocionará y adoptará mecanismos participativos de control social.



9. Dirigir, coordinar, hacer seguimiento y evaluar los sistemas e instancias de asesoría, coordinación y articulación relacionados con sus competencias creados o que se creen normativamente y que así lo indiquen.



10. Generar información que permita visibilizar las características, contextos y condiciones de vida que impiden a las personas superar las condiciones de inequidad y desigualdad, para la elaboración de políticas públicas que garanticen el cierre de brechas, avance en la superación de la desigualdad y la inclusión y visibilización de las acciones por la igualdad y equidad en las agendas públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal.



11. Dirigir, coordinar, orientar, hacer seguimiento y evaluar el Sistema Nacional de Cuidado.



12. Las demás que le asigne la Ley.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA