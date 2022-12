Las plenaria de la Cámara de Representantes y del Senado aprobaron este lunes la creación del ministerio de la Igualdad y la Equidad, que sería liderado por la vicepresidenta Francia Márquez Mina y que tiene como función, según el Gobierno, contribuir al cierre de brechas, avanzar en la ‘paz total y fortalecer la democracia.



“El Ministerio de la Igualdad es una realidad. La voz de quienes han sido históricamente excluidos será escuchada. Agradezco al Congreso por apoyar esta iniciativa”, aseguró el presidente Gustavo Petro una vez fue aprobada la iniciativa, que ahora pasa a conciliación, la cual se espera que sea mañana.



En ese sentido, hoy se conocerán los conciliadores, que se encargaran de dirimir las diferencias de los textos aprobados en ambas corporaciones. Una vez se tenga un texto definitivo, las plenarias volverán a reunirse para decidir si lo avalan o no y, de aprobarlo, pasará a sanción presidencial.



Frente a este apoyo del Congreso, el ministro del Interior, Alfonso Prada, expresó que se está construyendo un camino de igualdad.



Agregó, además, que este Ministerio faltaba en la administración pública.



Celebración en la Cámara tras la aprobación de la creación del Ministerio. Foto: @alfonsoprada

“Desde acá un saludo a la vicepresidenta Francia porque desde la campaña ella estuvo liderando este tema de principio a fin”, dijo el ministro del Interior a la plenaria de la Cámara.



El ministerio, como su nombre lo indica, se encargará de dirigir las políticas de igualdad en Colombia y fue una promesa de campaña de Petro. En el acto de radicación de este proyecto se habían presentado cuatro grandes apuestas para lograr autonomía económica y empoderamiento en las mujeres, así como garantías de derechos e igualdad de oportunidades.



También se tienen como objetivos alcanzar la igualdad salarial entre el hombre y la mujer; reconocer el tiempo de trabajo en el hogar y que sea válido para la pensión; que el ingreso vital sea de medio salario mínimo a las madres cabeza de familia, y, por último, que en la reforma agraria y en la economía popular, la mujer sea titular de propiedad.



“Se busca que no haya exclusión, que no haya racismo, que no haya homofobia, no haya niños con hambre, no haya discriminación. La gran lucha en este ministerio va a ser, precisamente, porque la igualdad nos permita vivir a todos con la misma constitucional a la que tenemos derecho”, complementó Prada.

Pero esta iniciativa no ha estado libre de cuestionamientos. La oposición, así como miembros de los partidos de gobierno, ha dicho que detrás de esta nueva cartera hay “burocracia”.



Incluso, se pidió durante los debates que la base de este Ministerio fuera el Departamento para la Prosperidad Social, tal y como sucedió como con Colciencias, que pasó a ser el Ministerio de Ciencia, y Coldeportes, que se convirtió en el Ministerio del Deporte.



Frente a esto, Prada argumentó que el principio de igualdad se quedó como una expresión jurídica “sin efecto en la vida de los Colombianos” y explicó que el Ministerio de la Igualdad es un instrumento administrativo “muy poderoso que va a tener presupuesto, naturalmente, que va atener la posibilidad de hacer una política pública para que la igualdad sea una realidad. Reducirlo a la creación de burocarcia me parece, realmente, bastante menor”.



