Todo está listo para que la creación del Ministerio de la Igualdad comience a ser discutida en el Congreso de la República. Este miércoles se conoció la ponencia del texto que discutirán las comisiones primeras de Senado y Cámara y se espera que la discusión se inicie este jueves.



En total son 15 artículos los planteados en esta iniciativa que es de las banderas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, pues, según Petro, "sin igualdad no hay paz total; sin dignidad para todos y todas no hay 'paz total'".



"Créase el Ministerio de Igualdad y Equidad, como un organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector administrativo de Igualdad y Equidad y de los órganos de asesoría, coordinación y articulación señalados legal o reglamentariamente", dice el artículo 2 del proyecto que crea el ministerio número 19 en Colombia.



Según el ministerio, esta cartera que podría crearse tiene como objeto, según los mandatos constitucionales, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para contribuir a la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales.



"El Ministerio desarrollará este objeto directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades y organismos del Estado competentes y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores públicos y privados", aclara la ponencia.



También plantea que hará presencia en todo el país con énfasis en los territorios excluidos y marginados, además, habrá enfoque diferencial en mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, Jóvenes y adultos mayores, habitantes de calle, entre otros.



De otro lado, esta cartera plantea la creación del Sistema Nacional de Cuidado y la sede del Ministerio será en Bogotá, pero contará con contará con Direcciones Regionales.



"Este Ministerio, que no es más que una institución abstracta, tiene que dar paso a una realidad que es diferente: tiene que ser un instrumento permanente para que, en los debates de la administración, del Congreso y de la sociedad no se olvide la palabra igualdad, sino que al contrario esté en el centro del debate", agregó el jefe de Estado durante la radicación de la ley.



Funciones del Ministerio de la Igualdad y la Equidad

1. Formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para el cumplimiento del objeto del Ministerio y ámbito de competencias.



2. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para definir, gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, priorizando territorios y poblaciones históricamente excluidos.



3. Coordinar y articular con las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal la intervención de grupos poblaciones, en el ámbito de sus competencias.



4. Promover herramientas de participación y organización ciudadana para fortalecer la incidencia de los grupos poblacionales y sujetos de especial protección constitucional en las agendas de política pública, procesos de autogobierno y derechos étnicos territoriales de los pueblos étnicos, en coordinación con las demás entidades competentes.



Desde el Capitolio, se dio todo un evento simbólico para la radicación del proyecto de ley con el que se insta a crear el Ministerio. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

5. Fomentar la innovación social a través de la identificación e implementación de iniciativas privadas y locales, entre otras, para poner en funcionamiento las políticas de igualdad y equidad con enfoque interseccional en el accionar estatal y promover condiciones de igualdad política, económica y social a todas las poblaciones vulnerables focalizadas.



6. Dirigir y orientar la planeación del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad para el cumplimiento de las funciones a su cargo.



7. Gestionar y generar alianzas con actores del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y formas organizativas propias de los pueblos étnicos, organismos de carácter internacional y otros gobiernos que faciliten e impulsen las políticas y el logro de los objetivos del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, en coordinación con las demás entidades estatales competentes. Asimismo, se gestionará en coordinación y articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, alianzas con organismos internacionales y otros gobiernos al tiempo de dar seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado.



8. Establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las políticas, planes, proyectos y oferta social de competencia del Sector de Igualdad y Equidad, en coordinación con otras entidades competentes, y rendir cuentas a la ciudadanía. Para este efecto, se promocionará y adoptará mecanismos participativos de control social.



9. Dirigir, coordinar, hacer seguimiento y evaluar los sistemas e instancias de asesoría, coordinación y articulación relacionados con sus competencias creados o que se creen normativamente y que así lo indiquen.



10. Generar información que permita visibilizar las características, contextos y condiciones de vida que impiden a las personas superar las condiciones de inequidad y desigualdad, para la elaboración de políticas públicas que garanticen el cierre de brechas, avance en la superación de la desigualdad y la inclusión y visibilización de las acciones por la igualdad y equidad en las agendas públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal.



11. Dirigir, coordinar, orientar, hacer seguimiento y evaluar el Sistema Nacional de Cuidado.



12. Las demás que le asigne la Ley.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA