Ministerio de Justicia responderá sobre extradición de Santrich

Temas como la extradición, la garantía de la no aplicación de este mecanismo al exguerrillero Jesús Santrich y las críticas que ha recibido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las últimas semanas serán debatidos en la Comisión Segunda del Senado, este miércoles.

Los senadores opositores Iván Cepeda (Polo) y Antonio Sanguino (Alianza Verde) citaron a la ministra designada de Justicia, Margarita Cabello, e invitaron al fiscal General (e.), Fabio Espitia, entre otros, para conocer sus explicaciones a varios cuestionamientos alrededor de este tema.



Como la nueva jefa de la cartera de justicia no se ha posesionado todavía, en su lugar comparecerá el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa y ministro encargado, Juan Francisco Espinoza.

El debate de control político previsto para este miércoles se fundamenta en la polémica que ha rodeado al mecanismo de la extradición en las últimas semanas, especialmente después de que la JEP cobijara con la garantía de no aplicación de esta herramienta a Santrich, decisión que fue apelada por la Procuraduría y que en este momento se encuentra en estudio.



La preocupación se centra en que ese mecanismo de cooperación entre Colombia y Estados Unidos no se vea afectado por decisiones como la que cobijó a Santrich, como lo manifestó el propio presidente Iván Duque, este martes.



Adicionalmente, la Corte Constitucional determinó que el Congreso había negado las objeciones presidenciales a la JEP, con lo que dejó vivo un artículo que está en la ley estatutaria de la justicia para la paz y que permitiría que los terceros que no hayan participado de manera directa en el conflicto, pero se acojan a la JEP, tampoco sean extraditados.



Estos hechos han sido cuestionados por el Gobierno Nacional, la Embajada de los Estados Unidos y varios sectores políticos en el país.



Sin embargo, los sectores de oposición que citaron el debate de este miércoles tienen otra visión y por eso pedirán que se respeten las decisiones de la JEP y cuestionarán duramente el procedimiento que ha aplicado la Fiscalía General de la Nación en el caso de Santrich.



