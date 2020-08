El audio que tiene a un senador en medio de la polémica

Un audio que ha estado circulando en la mañana de este lunes tiene en el ojo de la polémica al senador liberal Iván Darío Agudelo, por cuenta de una asesora del Ministerio de Ciencia que lo señala de haber pedido un cupo en un avión de Fuerza Aérea para viajar a la posesión de la ministra Mabel Torres.

"Él llamó desde Cartagena y nos pidió que consiguiéramos cupo en el avión presidencial, se le consiguió cupo y después dijo que él estaba en Cartagena y que si le podíamos conseguir un vuelo desde Cartagena hasta Chocó y desde Chocó a Cartagena, en esos vuelos de la Fuerza Aérea, entonces yo le dije que eso no se podía", indica la funcionaria en el audio.



Al respecto, el senador le dijo a EL TIEMPO que efectivamente pidió un cupo el avión de la Fuerza Aérea que viajaba de Cartagena a Chocó, pues "no pude conseguir tiquetes de Cartagena a Chocó de un día para otro".



"Yo iba a viajar por mis propios medios, pero era muy difícil llegar y eso era de un día para otro. Pedí si me podían brindar un apoyo en uno de esos aviones que se mantienen volando de un lado para otro, pero al final decidí no ir", aseguró Agudelo, quien agregó que no pidió "nada indebido" .



Está situación se da justo en momentos en que el senador Agudelo ha aumentado sus críticas al manejo del Ministerio de Ciencia y pidió al Gobierno Nacional revisar el desempeño de la ministra Torres.



El congresista asegura que, por ejemplo, para este año ese ministerio tiene asignados 340.000 millones de pesos y hasta el 30 de junio solamente se había ejecutado el 17 por ciento, lo que pone en peligro el presupuesto del otro año.



