Petro lanza un feroz ataque contra Duque

Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana y principal opositor del presidente Iván Duque, lanzó en la mañana de este jueves un feroz ataque contra el Gobierno Nacional por el manejo dado a la minga indígena y el crecimiento en el país de los índices de pobreza.

“Asesinan sistemáticamente 167 indígenas y el Presidente no atiende ni escucha a los indígenas”, aseguró Petro.



“¿Con quién esta el presidente? ¿Con los asesinos o los asesinados? ¿Cuál es el mensaje que desde las altas esferas del poder se está entregando a la sociedad colombiana?”, preguntó el dirigente político, quien ha dicho que aspirará a la Casa de Nariño en las elecciones de 2022.



Precisamente en la mañana de este jueves, partió de Cali hacia la capital del país una caravana con al menos 5.000 indígenas.



Su intención es llegar a Bogotá para transmitirle su mensaje al Presidente de enorme preocupación por, entre otros temas, los asesinatos en su contra.



Los voceros de la minga han reiterado que su propósito es ser escuchados por el Presidente porque no ven acciones para frenar los crímenes contra miembros de sus comunidades y buscan, además, respuestas sobre planes relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos.



La ministra del Interior, Alicia Arango, insistió en que el Gobierno tiene voluntad de escuchar a los voceros y que por eso envió una comisión especial a Cali para analizar sus peticiones. Sin embargo, no hubo acuerdo.



En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, Hermes Peté, consejero mayor del Consejo Regional Indígena, advirtió que en la medida que esta minga es política, piden hablar solamente con el presidente Duque; pues considera que con los ministros hablan todo el año y que esta es una petición que quedó de la minga del año pasado.



Reveló en la emisora que la propuesta de una reunión entre el presidente Duque y representantes indígenas salió del CRIC desde hace más de tres meses “lo dijo la ministra en Caldono, ella se comprometió a crear una ruta y a entregársela al presidente; pero nos quedamos esperando.”



Petro se ha ubicado en este orilla y ha dicho que el gobierno es sordo a los clamores de los indígenas. Una narrativa que mantiene desde 2019. En esa ocasión, también con la minga indígena él los impulso para que viajaran a Bogotá:



"Ante el desaire de Duque el movimiento indígena debe saldar las fracturas dejadas en la sociedad del sur del país , construyendo un bloque histórico que traiga su lucha hasta Bogotá. Que el centro de Bogotá se llene de multitudes, que la nación sea capaz de la minga", dijo en esa oportunidad.

En otro frente, Petro criticó la gestión del Primer Mandatario por el aumento en los niveles de pobreza.



“En un solo año de gobierno y sin que hubiera pandemia, Duque mando a la pobreza un millón de personas que estaban en la clase media. Sucedió en el 2019. Al aferrarse a la economía moribunda del petróleo y el carbón, dejó empobrecer el país, tal cual como en Venezuela”, dijo.



Como se ha informado, las personas en situación de pobreza en Colombia aumentaron en 661.890 el año pasado, mientras que aquellas que están por debajo de la línea de pobreza extrema sumaron otras 728.955, según lo dio a conocer este martes Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Esto significa que la pobreza en el país aumentó un punto porcentual en el último año, al pasar de 34,7 por ciento en 2018 a 35,7 por ciento en 2019, lo que indica que cerca de 17,5 millones de personas en el país estaban en esa condición el año pasado.



Por su parte, los individuos en condición de pobreza extrema en el país aumentaron el año pasado en cerca de 729.000, lo que hizo que unos 4,7 millones de personas se encontraran en esa situación, elevando el indicador hasta el 9,6 por ciento, desde el 8,2 por ciento observado en el 2018, indicó el Dane.



Para los analistas, Petro subió el tono en respuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez quien ha advertido a sus seguidores de una posible llegada al poder del dirigente de izquierda.



En otras palabras, el cruce de descalificaciones y valoraciones con expresiones bastante fuertes corresponden a las primeras de cambio de una campaña que por lo que se augura será de intensa confrontación.



En este caso, Petro toma la vocería de una inquietud que en realidad agobia a toda la sociedad.



Como lo dijo EL TIEMPO en su editorial de este jueves: "Con mayor razón, el plan de recuperación económica, tanto del Gobierno Nacional como de las administraciones locales, debe incluir medidas y programas para mitigar estos impactos, blindar los empleos y proteger a los más vulnerables de la sociedad".





