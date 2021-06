Mindefensa se queda en el cargo: Cámara rechaza moción de censura

El ministro de Defensa, Diego Molano, quien por estos días ha tenido varios cuestionamientos desde la oposición, recibió este martes un nuevo aire en el Congreso, luego de la decisión de la Plenaria de la Cámara de rechazar la moción de censura contra el funcionario, lo que indica que seguirá en el cargo.

En la primera salida de Molano en el Congreso, el pasado jueves en el Senado, tuvo el respaldo de las mayorías, que votaron en contra de la moción de censura y decidieron que permaneciera en el cargo.



Y ahora la decisión fue tomada por la Plenaria de la Cámara, donde los partidos de la coalición de gobierno y algunos sectores independientes le dieron su espaldarazo a Molano, por 36 votos por el sí a la moción y 109 por el no.



En esta decisión también jugó el hecho político de que los sectores conservadores y de centro, como es el caso de Cambio Radical, que no necesariamente apoyan al gobierno Duque, no están dispuestos a entregarle en bandeja la cabeza de un ministro tan estratégico como el de Defensa a la oposición.



No se puede olvidar que la salida del ministro es una de las peticiones del Comité del Paro y de varios de los sectores que se están manifestando, que ya consiguieron la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; el retiro de la reforma tributaria y contribuyeron al hundimiento de la reforma de la salud.



En Colombia, la moción de censura fue establecida en la Constitución de 1991 y luego fue reformada en 2007 (Acto legislativo 01). En ambos casos, el propósito fue limitar el poder presidencial y establecer un control político y rendición de cuentas efectivos del Legislativo sobre el Ejecutivo.



Ha servido fundamentalmente para debatir y para que la prensa y la opinión pública se enteren de algunos temas y problemas de la gestión y de las políticas públicas; pese a esto, ninguna de las mociones propuestas ha prosperado.



Según lo señaló el investigador Javier Duque Daza, en el documento ‘La moción de censura en Colombia: reglas, coaliciones e intentos fallidos’, entre 1991 y 2014 se presentaron 23 iniciativas o intentos de moción de censura, y ninguno obtuvo las mayorías requeridas, lo cual se explica porque durante estos seis gobiernos los presidentes siempre han contado con coaliciones mayoritarias en el Congreso.



Entre 2014 y 2020 se han hecho otros seis intentos de moción de censura, cuatro de los cuales han sido en el gobierno del presidente Iván Duque: el exministro de Defensa Guillermo Botero; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la ministra de Transporte, Ángela Orozco, y el exministro Carlos Holmes Trujillo (q. e. p. d.).



En todos los casos, como ocurrió con Molano, los ministros son respaldados por el Congreso o renuncia antes de la votación.



