Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, protagoniza un enfrentamiento contra miembros de la bancada gubernamental Pacto Histórico, que afirmaron incluso que él estaba insinuando un golpe de Estado contra Gustavo Petro en referencia a la crisis que vive el Perú donde el ahora expresidente Pedro Castillo sumió al país en una crisis institucional sin precedentes.





"El autogolpe de Castillo en Perú desenmascaró a Petro y a sus aliados", dijo Uribe. "Guardan silencio y algunos hasta lo justifican", añadió el legislador quien ante los varios comentarios en su contra argumentó: "Me tergiversan cuando pido que el Congreso sea independiente".



Uribe preguntó: "¿A qué le tienen miedo?" Y a reglón seguido sentenció: "Congreso siempre debe ser un garante de la democracia y la libertad".



La controversia se inició cuando Uribe Turbay afirmó tras la destitución de Pedro Castillo como presidente, por su intento de querer disolver el Congreso en ese país: “Lo de Perú es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente”.



Los legisladores del Pacto Histórico, entonces, le respondieron: “Miguel Uribe incitando a un golpe de Estado. Es el sueño de la ultraderecha. Porque con el gran gobierno que está haciendo Petro y la pobre oposición que hacen, saben que no volverán a gobernar en un par de décadas. Colombia no querrá volver jamás a la guerra y a la corrupción”, dijo Gustavo Bolívar.



“¿Sueñas con un golpe, Miguel? Acabo de leer una reseña que hace Ian Kershaw sobre el dictador Francisco Franco que sumió a España en la oscuridad y el desangre. Así empezó, pero después de una guerra civil. No desees para Colombia el caos, sino la estabilidad, la paz y el progreso”, aseguró, por su parte, el senador y presidente del Congreso Roy Barreras.



Mientras que David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró que “esta es la clara expresión de una parte del Centro Democrático y la extrema derecha. Solo les gusta la democracia cuando ganan ellos. Son capaces de incendiar al país, de destruir las instituciones, de desestabilizar el Estado de Derecho, cuando han perdido las elecciones”.



La senadora María José Pizarro le pidió incluso explicaciones a Uribe. “Señor Miguel Uribe, no quisiera pensar que está usted convocando a un golpe. ¡Absolutamente grave!”.



