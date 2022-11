Petro se preparó para ser elegido, nunca para gobernar. La conformación tardía del gabinete, los mensajes contradictorios y contraproducentes frente al sector minero-energético, el sesgo ideológico de sus ministros, su apoyo a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, y el afán de financiar su proyecto político con la tributaria desataron un clima de desconfianza e incertidumbre en el país.



(Además: 100 días del Gobierno Petro: los cinco principales retos que tiene por delante)

En solo 100 días, Petro logró hacer de Colombia el país menos atractivo para invertir de la región y la Ocde, poniendo en riesgo más de dos millones de empleos, además de una reforma tributaria completamente regresiva, pues una persona que gana menos de 165.000 pesos mensuales tendrá un incremento en el pago de impuestos del 5 por ciento de su ingreso, mientras que una persona que gana más de 500 millones mensuales solo un 0,8 por ciento.



En solo 100 días, el Gobierno puso en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y la transición energética satanizando al sector de hidrocarburos y minería. Si bien Petro tomó la decisión correcta de ratificar a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, está condenando este sector con el aumento desproporcionado de la tasa efectiva de tributación y los ataques fundamentalistas de sus ministras de Minas y Ambiente. Por cierto, Colombia es el único país de la Ocde y el segundo en el mundo que no permite la deducibilidad de las regalías.



(Lea también: Gustavo Petro: a casi 100 días de gobierno, su imagen positiva es del 61 %)

En solo 100 días, Petro logró hacer de Colombia el país menos atractivo para invertir de la región y la Ocde FACEBOOK

TWITTER

En solo 100 días, los colombianos nos hemos empobrecido 14 por ciento por cuenta de la devaluación, sin contar el 9 por ciento adicional desde que Petro ganó hasta su posesión. El aumento del dólar contribuye a la inflación histórica que estamos viviendo. Dos de cada 10 productos de la canasta básica familiar son importados, así como los insumos para la producción de alimentos. En otras palabras: se pagan en dólares. Los precios de los alimentos seguirán subiendo.



En solo 100 días, Petro ‘pupitreó’ el proyecto de la ‘paz total’ en el Congreso, lo que abre una agenda de impunidad que profundizará la violencia y premiará a los bandidos. Es indignante ver cómo se ofrecen beneficios a quienes incumplen la ley, y no oportunidades a los colombianos que viven dentro de la legalidad. Y aunque tuvo la intención de indultar a los criminales de la primera línea, logramos tumbar los artículos que se lo permitían. Mientras tanto, Juan Pappier, de Human Rights Watch, confirmó que, en los primeros tres meses de Gustavo Petro, se han registrado más de 35 homicidios de líderes sociales.



(En otras noticias: 'La oposición tiene el reto de consolidar un mensaje': Miguel Uribe)



En solo 100 días, Petro desmanteló las Fuerzas Militares y de Policía sacando a decenas de generales y coroneles. Mientras empodera a los criminales, criminaliza a policías y militares. Las vías de hecho, los bloqueos y el vandalismo se protegen; pero se abandona el derecho al trabajo, la seguridad y la vida.



Hace unos días le recordé al presidente Petro que su proyecto ganó por una pequeña mayoría, lo que lo obliga a concertar sus iniciativas para no desconocer la otra mitad de país que no confía en su propuesta. Le insistí en que, con el pretexto de cambiar lo que no funciona, no puede destruir lo que sirve. Su silencio fue muy diciente. Durante estos 100 días, el Presidente ha aparentado ser conciliador, pero siempre impone su posición.



No obstante, en solo 100 días la oposición también se está consolidando. Si bien somos la minoría en el Congreso, representamos a quienes no votaron por Petro. Tres marchas multitudinarias en todo el país son el inicio de la nueva alternativa para Colombia. Aunque vienen cuatro años muy difíciles para los colombianos, se está fortaleciendo un proyecto para que los demócratas recuperemos el país.



MIGUEL URIBE TURBAY

SENADOR DEL CENTRO DEMOCRÁTICO