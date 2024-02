Miguel Uribe: 'Es mejor que las reformas se hundan, es imposible arreglarlas'

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, habló con EL TIEMPO sobre el reinicio de la legislatura y aseguró que las reformas sociales no tienen arreglo, por lo que considera que es mejor que se hundan.



¿Cuál es la expectativa de la oposición para este semestre decisivo para las reformas?



Es evidente que estas reformas lo que generan es pobreza e inequidad. Son absolutamente destructivas y antisociales. La responsabilidad del Congreso es negar, de tajo, estas reformas. Somos conscientes de la necesidad de hacer cambios y mejoras al sistema actual. Particularmente, cada crítica la comparto con una propuesta y nuestro papel desde la oposición no es hacer daño. Por el contrario, es hacer control político al Gobierno y poder construir un mejor país.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

¿Qué opina de las reformas?



Es evidente que están construidas con tal nivel de carga ideológica que es imposible modificarlas de una manera en la que terminen siendo útiles para el país.

¿Lo mejor es que se hundan?



Así es. Arreglar estas reformas es prácticamente imposible. Primero, porque están construidas sobre premisas falsas. Segundo, porque no resuelven los problemas que diagnostican. Y, tercero, están fundamentadas en una carga ideológica y no en evidencia racional.

¿Cree que los cambios en cargos intermedios del Gobierno son para garantizar el apoyo para la aprobación de las iniciativas?



Es evidente que el Gobierno no va a rendirse y que hará lo que sea necesario para sacar adelante las reformas. Gustavo Petro ha perdido apoyo popular, pero mantiene capacidad de daño y gobernabilidad en el Congreso. Son evidentes las transacciones políticas entre algunos congresistas y el Presidente, que tienen como propósito es comprometer el futuro de los colombianos a costa del interés personal de Gustavo Petro y de algunos que están dispuestos a apoyar estas reformas. Los congresistas deben entender que la inmensa mayoría de los colombianos votamos en contra del Gobierno y de las reformas el 29 de octubre en las elecciones locales.



El Gobierno buscará que la discusión sea rápida, ¿cuál será la estrategia de ustedes para que haya un debate de fondo?



Confío en que el presidente del Congreso va a brindar todas las garantías y no se dejará presionar del Gobierno para puputrear estas reformas. Espero que tanto en la plenaria como en la Comisión VII se permita el debate profundo, transparente y público. Pero me preocupa que el Gobierno va a presionar a los congresista para que sean aprobadas.

Celebración de la reforma de la salud en la Cámara. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

¿Qué piensa de la pensional?



Gustavo Petro pretende meternos en una pirámide de pensiones, en donde los colombianos saldrán estafados, como sucedió con el caso de DMG. Es evidente que el modelo de reparto que pretende Gustavo Petro va a dejar a la mayoría de colombianos sin pensión, va a robarle, literalmente, los ahorros a 18 millones de colombianos y pone en riesgo la economía del país. Además, obliga a los colombianos a afiliarse a una entidad absolutamente politizada que va a aumentar el riesgo de corrupción, derroche y politiquería. Pone en riesgo los recursos de los fondos privados de pensiones, que son los ahorros de 18 millones de colombianos, que a su vez son fundamentales para la financiación del país. Además, son los que nos garantizan tener los recursos necesarios para asumir crisis económicas en el futuro.



La reforma más polémica es la de la salud, que duró 11 meses en el Senado. ¿Por qué no a esta reforma?



Miguel Uribe, senador del Centro Democrático Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La reforma de la salud de Gustavo Petro no resuelve los problemas existentes y, por el contrario, los agrava. Pretende estatizar el 100 por ciento de la salud, es decir, darle el monopolio del sistema al Estado, desconociendo los postulados constitucionales pero, además, los aprendizajes y avances históricos del sistema. Con el pretexto de mejorar lo que no funciona, no se puede destruir lo que sirve y, muchos menos, volver a cometer los errores del pasado. El presidente Petro pretende regresarnos al Seguro Social. La propuesta del Gobierno eleva la ineficiencia, la corrupción y el riesgo de derroche. El sistema actual es el resultado de haber resuelto todos esos problemas del pasado. Hay temas por resolver, como las condiciones del personal de la salud, ciertos temas de corrupción y, por su puesto, mejorar la atención en zonas dispersas.

¿Y entonces?



Esta reforma, por el contrario, lo que va a hacer es ahuyentar la inversión privada y desaparecer, por completo, la posibilidad de que personas con menores ingresos accedan a los tratamientos que hoy tienen de mejor calidad.

La laboral comenzó el trámite en Cámara y se aprobaron los primeros artículos. ¿Qué piensa de esa iniciativa?



La laboral, sumada a la reforma tributaria y a la incertidumbre y persecución al sector productivo por parte de este gobierno es un golpe fulminante en especial para las micro y pequeñas empresas. Esta reforma no genera empleo, no formaliza y condena, especialmente, a las mujeres y a los jóvenes al desempleo. Es una reforma absolutamente socialista, que busca promover la lucha de clases, destruyendo las empresas por dentro. Confunde la huelga con la protesta social, generando un clima de parálisis para la inmensa mayoría de empresas.

En conclusión, ¿cómo resume las reformas?



Las tres reformas generan pobreza, inequidad, destruyen oportunidades y son, absolutamente, antisociales.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA