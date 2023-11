Miguel Uribe: 'Romper la regla fiscal destrozará la economía de Colombia'

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, habló con EL TIEMPO sobre las críticas del presidente Gustavo Petro a la regla fiscal, así como de la invitación que le hizo el jefe de Estado a la bancada uribista para discutir alrededor de la reforma de la salud.



¿Qué opina de la invitación del presidente Petro a tomar tinto para discutir los reparos de ustedes frente a la reforma de la salud? ¿Cómo reciben desde el Congreso este llamado?



En primer lugar, el Centro Democrático siempre ha estado abierto al diálogo. Nosotros, desde la oposición, hemos tenido una actitud absolutamente propositiva y constructiva. Somos conscientes de que se deben hacer cambios, pero no vamos a permitir que haya destrucción. En segundo lugar, si el Presidente quiere que haya diálogo, debe frenar por completo el trámite de la reforma de la salud en la Cámara. No es posible que llame al diálogo cuando, al mismo tiempo, pretende imponer una reforma absolutamente inconveniente e ilegal. Tercero: el problema no solo es la reforma, es la crisis que está generando con las EPS, retrasándoels el pago, generando problemas con medicamentos y con retraso en las intervenciones y tratamientos a los cidudadanos. Por último, es absolutamente cínico al cuestionar la manera en la que el Centro Democrático hace oposición rompiendo el quorum.



Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

¿A qué se refiere?



Él cuando era oposición no solamente rompía el quorum, también promovió un paro violento para tumbar una reforma, calumniaba al Gobierno y engañaba a los ciudadanos. Nosotros hemos hecho una oposición dentro del Estado de Derecho, con las vías democráticas. Esto no es un problema personal, desde el Centro Democrático queremos evitar el daño que esta reforma va a hacer al destruir por completo el modelo de aseguramiento y seguridad social de los colombianos.

El mismo expresidente Ubire reaccionó y dijo estar dispuesto a ir si no se vota la reforma...



Siempre hemos tenido buena disposición al diálogo porque hacemos una oposición constructiva, pero no vamos a permitir que haya destrucción. En la prática, lo que se está diciendo aquí es que se suspenda el trámite. El Gobierno debe de frentar el trámite de la reforma de la salud, si quiere diálogo. Si el Gobierno quiere diálogo, debe de dejar de extorsionar y presionar a las EPS con el flujo de caja porque, al final, está perjudicando a los usuarios que hoy no están recibiendo los tratamientos ni las medicinas a tiempo.



A finales de septiembre del año pasado usted fue a la Casa de Nariño con el expresidente Uribe a hablar con el presidente Petro sobre la reforma tributaria. ¿De qué sirve ir a hablar con el presidente Petro? ¿Para que ir a sentarse a conversar si en la anterior oportunidad no llegaron a ningún acuerdo?



Miguel Uribe acompañó al expresidente Uribe a una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Petro en septiembre del 2022. Foto: Presidencia

Gustavo Petro invita a hablar a diferentes sectores pero no escucha. No sabe llegar a acuerdos. No hace concesiones, solo impone. Así que por eso es fundamental que si el presidente quiere diálogo, debe frenar por completo el trámite de la reforma de la salud en la Cámara.



Cambiando de tema, ¿qué opina de la declaración del presidente sobre la regla fiscal, que no debería sostenerse? ¿Cómo interpretar ese mensaje?



Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ya lo había anticipado en el presupuesto, cuando fui ponente, dejé claro que Gustavo Petro iba a romper la regla fiscal y que lo iba a hacer a través del presupuesto. Anuncié que ese era el propósito del Presidente y hoy el tiempo me da la razón. Es evidente que Gustavo Petro no reconoce la institucionalidad del país, no reconoce el Estado de Derecho, no cumple con las normas y, lo más grave, es que romper la regla fiscal tendrá un efecto de destrozo para la economía colombiana y para los hogares de menores ingresos.

Esto implica acabar con una historia de responsabilidad fiscal del país pero, además, abrir las puerta para una serie de crisis económicas que Colombia nunca ha visto y que se asimilan mucho a las crisis que hemos visto en Venezuela, Perú, Argentina, en otros países latinoamericanos. Una decisión como la que el Presidente pretende tomar, podría llevarnos a una crisis económica de una magnitud que perjudicará a los colombianos. Romper la regla fiscal implica no cumplir los parámetros de deuda y gastos sostenibles. Eso va a llevar a que haya, proablemente, que haya una devaluación del peso, una inflación y un costo de vida absolutamente desproporcionado. La crisis económica llevará a que no haya inversión en Colombia, por ende no habrá empleo y eso representa más pobreza.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA