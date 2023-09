El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, ha sostenido durante los últimos días un enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro por el aumento del precio de la gasolina en Colombia.



El jefe de Estado calificó de "populista" al senador uribista luego de que este dijo que la inflación en el país está jalonada por el aumento de los combustibles que mes a mes viene decretando el Gobierno Nacional.



“La inflación anual de agosto fue 11,4 %, casi el doble a la de los países de la región. Hoy, la inflación está por encima del 10 % debido al desmedido aumento del precio de los combustibles. ¿Por qué? 1,1 puntos del 11,4 % obedecen al aumento del precio de la gasolina que compran los hogares”, aseguró Uribe.



"Me decían populista y esto sí es puro populismo y del peor. Si lo que propone este senador se hiciera y no subiéramos la gasolina, Ecopetrol quebraría", refutó el mandatario.



❗️ Curioso: Cuando Petro era oposición no pensaba lo mismo. Incendió el país por un posible aumento de 700 pesos en el precio de la gasolina. Hoy, el mismo ha aumentado la gasolina 4.800 pesos.



En ese momento no le parecía que Ecopetrol se fuera a quebrar si no se subía el… https://t.co/tCJtM66UeV — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) September 12, 2023

Y recientemente el congresista uribista respondió al presidente Petro y lo calificó de "sinvergüenza" porque, según él, con una inflación del 11 por ciento y con 9 millones de personas "con hambre en Colombia" ha subido la gasolina 4.800 pesos y "va a subir el diésel después de elecciones".



Asimismo, calificó como "curioso" que cuando el mandatario era senador de oposición no pensaba lo mismo. "Incendió el país por un posible aumento de 700 pesos en el precio de la gasolina. Hoy, el mismo ha aumentado la gasolina 4.800 pesos".



Y agregó que "en ese momento no le parecía que Ecopetrol se fuera a quebrar si no se subía el precio de la gasolina. Sigue amañando los argumentos de acuerdo a su conveniencia".

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Según Uribe, el aumento de la gasolina genera presión inflacionaria, ya que aumenta el IPC y trae un efecto en el costo de vida de los colombianos. "Eso sin contar el transporte de carga y de transporte público que se afecta con la subida de este precio".



Asimismo, señaló que "otro engaño" del presidente Petro es que la inflación se disparó en mayo del 2021 no por acciones del gobierno del presidente Iván Duque "si no por el paro violento que Petro y sus aliados promovieron. Frenaron la producción nacional y bloquearon la entrada de insumos y el transporte de los productos".



Esto último teniendo en cuenta que el jefe de Estado afirmó que “la inflación y el déficit en el pago de la gasolina se creó en el gobierno que el mismo senador apoyó”.



"Fueron Petro y los suyos, según el mismo Banco de la República, a quienes les debemos el empobrecimiento de los colombianos", insistió.



Para el senador, el Presidente le ha hecho más daño que bien al país y aseguró que la carrera política de este "se ha fundamentado en destruir".

Me decían populista y esto si es puro populismo y del peor.



Si lo que propone este senador se hiciera y no subieramos la gasolina, Ecopetrol quebraría, porque la compró en el exterior cara y la vendería barata o subsidiaríamos a Ecopetrol con el presupuesto, lo cual implicaría… https://t.co/sNKQXB6B5f — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2023

"Lamentable que después de haber conseguido llegar a la presidencia siga haciendo lo mismo. Tuvo la oportunidad de aportarle el país. Desperdicio su oportunidad", remató Uribe, quien es una de las principales voces de la oposición.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA