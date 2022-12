Las declaraciones que ha realizado el presidente Gustavo Petro a propósito de la crisis política que vive Perú no han caído bien en algunos sectores políticos colombianos, quienes consideran que el mandatario colombiano salió a respaldar al expresidente de ese país, Pedro Castillo, quien es acusado de intentar un golpe de Estado.



En una reciente publicación en su cuenta de Twitter, el senador por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay aseguró que Petro "defiende al golpista Castillo en Perú, a Maduro en Venezuela y a Ortega en Nicaragua".



Y agregó que "tenemos un presidente que coincide con los regímenes y gobernantes antidemocráticos. Mientras tanto, sus aliados en silencio. Cómplices".



"La izquierda radical utiliza la democracia para llegar al poder, pero la destruye para mantenerse en él. El Congreso debe ser garante de la democracia y la Constitución, no notario de los caprichos del presidente", agregó en otra publicación el senador uribista.



Petro defiende al golpista Castillo en Perú, a Maduro en Venezuela y a Ortega en Nicaragua.



Tenemos un presidente que coincide con los regímenes y gobernantes antidemocráticos.



Mientras tanto, sus aliados en silencio. Cómplices. pic.twitter.com/ycXe1RhBVj — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) December 10, 2022

Uribe Tuybay ha sido uno de los principales críticos del mandatario colombiano, pues no comparte que Petro haya pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo”, pues considera que “se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.



No no obstante, este organismo condenó las “decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, reconoce la respuesta democrática de las instituciones del Estado y llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho”.



La postura de Petro, que si bien reconoce que Castillo se equivocó, pero considera que fue arrinconado desde el principio de su gobierno por sus orígenes políticos, ha causado todo un revuelo político en el país.

Solicito a la @CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo.



Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 8, 2022

De hecho, aliados de Petro se han enfrentado con sus opositores y los han señalado de querer un golpe de Estado en Colombia, tal y como se lo preguntó el senador Roy Barreras a Uribe Turbay.



Y el presidente de la Cámara, David Racero, arremetió contra la oposición y aseveró que el país “merece una mejor”.



“Uno dice en Cámara: ‘la desigualdad no mata”. El otro, en Senado, promueve un golpe de Estado desde el Congreso. Mismo nombre, misma ignorancia y odio. El país merece una mejor oposición”, dijo Racero.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA