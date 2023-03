Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, CD, hizo uso del derecho a la réplica que tiene la oposición en respuesta a la alocución del presidente Gustavo Petro en la noche del lunes. El legislador afirmó que "la vida, la salud, el ahorro y el empleo de los colombianos no son un juego". EL TIEMPO lo entrevistó.





Como vocero de la oposición en su derecho a réplica dijo usted que el presidente Petro está jugando con la salud de los colombianos. ¿Por qué afirmó eso?



Estamos en un momento histórico. El presidente de manera legítima está promoviendo una salida de reformas que evidentemente en algunos campos son necesarias, pero desafortunadamente las está justificando sobre premisas falsas, es decir con desinformación. Es inadmisible, por ejemplo, que el presidente Petro afirme que el sistema de salud es uno de los peores del mundo cuando las evidencias muestran lo contrario.



Pero ¿usted cree que sí se necesita una reforma?



Claro el sistema de salud tiene un espacio para mejorar y de manera contundente en las zonas rurales, en la atención preventiva y en la estabilidad del personal de la salud, pero Petro parte de mentiras para que defender su reforma.



¿Cuándo?



Nosotros tenemos unos indicadores comparables en algunos aspectos con países desarrollados. Pero lo que hace Petro es en su cuenta personal presentar fotos de hospitales en muy mal estado de México o Venezuela, haciéndolos pasar como hospitales colombianos para justificar que lo que hoy hay no sirve.



¿Para usted por qué cree que esta reforma se convirtió en un tema de tanta importancia?



Yo digo que literalmente la discusión de la reforma a la salud es una cuestión de vida o muerte. Todos deberíamos estar pendientes porque de eso depende el futuro de nuestras familias porque la discusión pasa por tener un sistema que nos salva o un sistema que nos mata. Esto es un tema que no acepta improvisación. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que se destruyan los logros adquiridos.



Pero ¿por qué creer que la reforma del Gobierno es así de mala?



Porque como está planteada vamos a pasar de tener un derecho garantizado, como lo tuvimos en la pandemia, a entregarla a un manejo de entidades públicas ineficientes y costosas a cargo de la política tradicional. Ese es el riesgo que tenemos pasar a un monopolio estatal por completo en donde la plata quede sujeta a la intriga política y a la corrupción.



Miguel Uribe, senador del Centro Democrático Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Pero, desde su partido, el Centro Democrático, ¿qué hacer con la reforma?



Nosotros somos el único partido de oposición, hemos sido firmes, contundentes, pero además propositivos y proactivos en un ejercicio diferente a lo que hizo Petro cuando desde la oposición destruyó a los colombianos, celebró la violencia, promovió los bloqueos violentos. Nosotros le decimos al señor presidente que retire el texto de la ministra Carolina Corcho y vuelva a presentar una reforma en donde participen, por ejemplo, los pacientes, las organizaciones gremiales, la sociedad civil.



A propósito, al Congreso llegan más de 30 reformas del Gobierno. ¿Cómo las ven?



Nosotros interpretamos a la gente y vemos que hay incertidumbre, preocupación porque hay una avalancha de reformas inconvenientes de políticas públicas construidas con base en el fanatismo, en la ideología y no en la lógica ni en la evidencia.



¿Las reformas en el Congreso pueden ser sacadas por la fuerza de la coalición de gobierno?



No puedo generalizar, debo ser responsable pero lo que es evidente hasta ahora es que esa coalición no responde a una misma visión de país, sino a un acuerdo de conveniencia, de burocracia y mermelada.



¿Usted ve así la reunión del presidente Petro con los liberales, la U y los conservadores que hubo el lunes en Palacio?



Es legítimo que el presidente Petro se reúna con los partidos y celebro que algunos de sus líderes le hayan planteado sus preocupaciones y críticas y le hayan propuesto alternativas. Eso fue lo que hicimos nosotros, fuimos el primer partido que presentó una alternativa a la reforma a la salud. En nuestra propuesta hay estabilidad para el personal de la salud, desterrar el clientelismo, tener meritocracia en la elección de gerentes de hospitales; mejorar el servicio en zonas rurales y mejorar la atención preventiva.



¿Cómo perciben ustedes el ánimo hoy en el Congreso frente a la reforma?



La reforma no va a pasar con el texto original, no pasa bajo ninguna circunstancia. Eso se lo puedo garantizar a los colombianos, ese texto como está, sin modificaciones, no pasa.

¿Y si se le hacen modificaciones?



No importa, sin embargo, cuántas modificaciones se le hagan al proyecto actual sí está conserva como eje principal la estatización. El país ya pasó esa página de corrupción que se escribió con el Instituto de los Seguros Sociales. Allá no podemos volver. Por eso, yo invito a los otros partidos a que la neguemos o le pidamos al Gobierno que retire esta reforma la salud y construyamos una nueva. Con las propuestas del Partido Liberal, del Partido Conservador, y, por supuesto, con el proyecto que nosotros hemos presentado.



