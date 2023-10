Miguel Uribe: 'El presupuesto está mal calculado y pone al país en riesgo de quiebra'

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, en entrevista con EL TIEMPO señaló los reparos que tiene frente al presupuesto que fue aprobado este miércoles 18 de octubre en el Congreso de la República. En total, el monto para el 2024 será de 502,6 billones de pesos, el más alto de la historia de Colombia.



(Puede leer: Presupuesto General de la Nación: los sectores que salieron perdiendo en la repartición)

¿Por qué dice que el presupuesto podría romper la regla fiscal?



​Primero quisiera comenzar diciendo que la regla fiscal no es otra cosa que los parámetros que debe seguir el gobierno de turno para mantener el nivel de deuda y gasto en un nivel apropiado, es decir, como en cada uno de nuestros hogares: nosotros sabemos hasta qué punto podemos endeudarnos y hasta cuánto gastar porque nadie puede gastar más de lo que le ingresa y no podemos endeudarnos tanto porque no podemos pagar los intereses con los ingresos que tenemos. Es exactamente igual en el país y es lo que estamos viendo con este presupuesto.



Gustavo Petro quiere gastar todo lo que pueda seguramente para hacer política. Tristemente parte fundamental del aumento, un 60%, va para la burocracia, es decir, para puestos, clientelismo, politiquería.



Todos los colombianos sabemos que los problemas de inequidad, pobreza, entre muchos otros, no se resuelven con puestos, se resuelven con soluciones concretas y programas de inversión.



El punto acá es que el gobierno, con el ánimo de gastar más, se justificó unos ingresos que no tiene. El gobierno aumentó el presupuesto en 80 billones de pesos y para justificar ese gasto se inventó o hizo cuentas alegres de unos ingresos que no va a recibir. Dicho de otra manera, el gobierno se va a comprometer a hacer unos gastos para los que no tiene ingresos y por eso va a superar esos niveles de gasto y deuda. Eso podría romper la regla fiscal.

Facebook Twitter Linkedin

Debate en el Congreso de la República del proyecto de Presupuesto del 2024. Foto: Ministerio de Hacienda

Es decir, ¿quebrar el país?

​

Sí, eso en otras palabras se llama quebrar el país. Colombia no ha tenido una quiebra en los últimos 120 años. No hemos renegociado deuda desde el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que los países de América Latina, comparables con nosotros, han renegociado deuda entre dos y nueve veces en este mismo periodo.



No hemos tenido un solo periodo de hiperinflación mientras que los países región han tenido entre uno y quince episodios diferentes. Mientras sólo hemos tenido cuatro años de crecimiento negativo en los últimos 120 años, los países comparables han tenido entre 16 y 31 años este crecimiento negativo.



Colombia, a pesar de las dificultades de la violencia, de la inequidad, de los problemas históricos, ha mantenido una responsabilidad fiscal y es preocupante que este gobierno, con el ánimo politiquero de llegar a desgastar la mayor cantidad de plata, esté poniendo en riesgo esa estabilidad.

Lo frustrante es que mientras hoy Colombia, en el Gobierno Gustavo Petro cada vez es más pobre y tiene más hambre, en este presupuesto no se ve ningún ánimo para atender eso, sino por crear puestos.

¿Por qué señala que no es claro de dónde saldrán los recursos para conseguir esos 80 billones?

Si el Gobierno quiere aumentar 80 billones de pesos tiene que decirnos de dónde saca esa plata. Cuando nosotros hacemos el cálculo encontramos que el Gobierno tiene más o menos 23 billones de pesos justificados, que son los ingresos propios del Estado por el pago de la recaudación de impuestos. El problema es el resto, es decir, prácticamente 57 billones de pesos no están justificados y ahí empezamos a entrar en varios rubros.



Hay uno que es dinero de acuerdos jurídicos entre la Dian y las personas que se encuentran en procesos de litigios tributarios. Son alrededor de 15 billones de pesos que se se esperan recaudar por los litigios tributarios. ¿Qué quiere esto? Hoy hay controversias litigiosas entre particulares, empresas, personas naturales con el Estado y ahí se dice cuánta plata se debe y deciden cuánta es finalmente.



Si se sumaran todos los litigios que hay, recogerían 14 billones de pesos. Pero ese cálculo tiene dos problemas. Primero: nunca antes el gobierno había contado ese rubro como una fuente de financiación, porque es absolutamente incierto y dudoso. así como puedes conseguirlos y perfeccionarlos todos en el mismo año, puedes no hacerlo.



Lo segundo es que asumamos que si se recoge todo este año, no se podría garantizar eso el próximo año porque es solamente una vez, los litigios son los que hay hoy.



La responsabilidad fiscal lleva a que no se debería contar como fuentes de financiación ingresos que no son sostenibles o recurrentes, porque al final eso lleva a incentivar a que los gobiernos generen más gasto y nunca se preocupen por generar las fuentes de ingreso.

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, defendió en primer debate en el Congreso, el proyecto de Presupuesto General de la Nación del 2024 Foto: Ministerio de Hacienda

Ahí apenas son 14 billones, ¿y el resto?

​

Otro problema es que le ponen más o menos 13 o 14 billones de pesos a la gestión de activación de la Dian y no es claro cómo lo van a lograr. El gobierno anterior puso prácticamente de tres a cinco billones de pesos en este mismo rubro. Está bien el rubro, lo que está mal es el cálculo, podría estar alrededor de 5 billones. Es decir, aquí hay un desfase de 9 billones.



Por último está el bloque más grande, que es más o menos 28 billones de pesos, que lo llaman 'otras fuentes de capital'. Cuando les preguntamos de dónde vienen esas fuentes no nos dicen nada. La respuesta es "Tenemos 18 meses para recoger esa plata". Absolutamente absurdo porque no saben de dónde viene, no saben cómo la van a conseguir.



El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que más o menos de esos 28 o 29 billones, 14 billones puede ser razonables pensar que sí los pueden obtener, entonces quiere decir que nos quedan otros 15 billones más o menos volando.



Al final más o menos tenemos unos 40 billones de pesos que no están justificados. Imagínense por un minuto lo que implicaría que esos 40 billones de pesos no entren. Se frenan los programas o hay que endeudarse para conseguirlo y eso seguiría generando problemas.

¿Qué consecuencias habría si no se consiguen esos 80 billones adicionales?



Esa es una pregunta clave porque de nada sirve decir que vamos a gastar plata en un montón de cosas y no tenemos la plata, porque finalmente pueden pasar varias cosas.



La primera es que no consigamos la plata y finalmente, no se ejecuten los programas, que es probablemente lo que va a suceder en este gobierno, entonces va a terminar siendo un gran engaño. El presupuesto de Petro del 2024 es un gran engaño a los colombianos.



Están diciendo hoy que es el presupuesto más grande de la historia y más importante en la agricultura, en educación, en salud, etcétera, pero resulta que esa plata no se va a ver porque si no la consiguen, pues al final se frenan esos programas.



Desde el punto de vista de administración pública pues es sencillo, simplemente no consigo la plata, entonces no adelanto el programa. Pero desde el punto de vista moral y social es muy complejo porque cada vez que se genera que esa expectativa y se dejan de atender a las familias.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático Foto: Prensa Senado

Lo segundo que puede pasar es que si no se consigue la plata, el gobierno puede decir que le tocó endeudarse porque tiene que cumplir con esos gastos. Ahí es donde entra el problema más grande y es que si se endeuda más de lo que puede endeudarse, vamos a llevar seguramente a estirar la regla fiscal, es decir, los parámetros de gasto y deuda a lo máximo, y podríamos correr el riesgo de quebrar el país. Ese es el punto central.



Para que los colombianos sepan de cada 10 pesos que recauda el Estado, tres pesos se van a pagar intereses. Si esta proporción empieza a cambiar y en vez de eso se pagan cuatro, cinco o seis pesos de interés, pues obviamente cada vez habrá menos margen para invertir. Al final los que se ven damnificados por esto son los colombianos, especialmente las personas de menores ingresos.



Cualquiera de los dos casos es igual de grave, pues habrá menos programas sociales, menos atención social, menos confianza internacional de los mercados y será más cara la deuda (de lo que recaudamos cada vez habría que pagar más).

(Le recomendamos: Educación, Salud y Defensa, ganadores y Ciencia, perdedor del presupuesto para el 2024)

¿Qué opina de cómo quedó la distribución de plata en los Ministerios?



Es legítimo que el gobierno y el Congreso discutan cómo se asignan (estos recursos para los Ministerios), lo que no está bien es que pongan gastos que no corresponden o que no tienen ingresos que correspondan a esos gastos. Lo que está mal es que prioricen la burocracia y los puestos y no los programas sociales y lo que está muy mal que sí vale la pena aquí alertar, es que no hay ningún esfuerzo para promover el crecimiento económico.



No hay ningún estímulo a la construcción de vivienda, no hay ningún estímulo a la construcción de infraestructura, no hay ninguna apuesta seria en turismo, no hay una apuesta importante para la producción agrícola. Hay plata para hacer politiquería en el campo con el cuento de la Reforma Agraria, pero no hay plata concreta para decir cómo vamos a generar oportunidades



Es que al final lo que debería entender este gobierno es que la única forma de superar la pobreza es el empleo, el crecimiento económico. Mi preocupación es que este presupuesto - como la reforma tributaria y las reformas en general - tienen un hilo conductor que es destruir el sector productivo colombiano, eso es absolutamente muy grave porque no lo apoyan, no lo respaldan, no le dan la mano, no lo incentivan, no generan para que haya inversión entonces genuinamente ahora yo creo que pues yo podría cuestionar varias buena parte de esas de esas de esa distribución.



El presupuesto está mal calculado y pone al país en riesgo de quiebra.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA