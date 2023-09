El presidente Gustavo Petro proclamó un discurso en la tarde de este miércoles en la plaza de Bolívar, donde se congregaron las manifestaciones que él mismo convocó desde hace unas semanas.



Desde allí hizo un llamado para construir un acuerdo nacional e invitó a distintos sectores a debatir sobre temas como la verdad, la educación y las tierras, los tres ejes que debería tener, según dijo el jefe de Estado, dicho acuerdo.



Sus palabras ya han empezado a generar reacciones por parte de algunos congresistas de la oposición a quienes, a propósito, el mandatario también les mandó algunos mensajes en su intervención.



El senador del Centro Democrático Miguel Uribe, luego de escuchar al mandatario, lo invitó a que "sea coherente con su propuesta de acuerdo nacional". De acuerdo con Uribe, el jefe de Estado "no puede pretender llegar a un acuerdo cuando lo único que insiste es en imponer reformas inconvenientes, antisociales y anacrónicas".

Marchas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, con la presencia del presidente Petro

El congresista señaló que es necesario conciliar, hacer concesiones y escuchar al otro, pero reparó que esto, según él, no lo hace el Gobierno.



Por otro lado, manifestó que el discurso del presidente Petro en Bogotá estuvo "lleno de resentimiento, odio y palabras violentas".



"No podemos permitir que este gobierno destruya lo que con tanto esfuerzo en tantos años se ha logrado construir", agregó.



Sobre las marchas de este miércoles, dijo que rayaban con "la corrupción y la ética" y que además, fueron un "derroche de recursos públicos".

Plaza de Bolívar . Presidente Gustavo Petro

Las claves del discurso del presidente Petro

"Les hemos propuesto un acuerdo nacional. Les hemos dicho que hablemos, no para que el presidente se arrodille, sino para que las élites puedan dialogar con su pueblo, que no lo vean como una cosa u objeto cuando hay elecciones. Que podamos dialogar para generar las transformaciones", declaró el primer mandatario.



En esa línea del diálogo social, apuntó que la estrategia es seguir movilizando a los ciudadanos: "La estrategia es movilizar al pueblo, movilizar y movilizar". En ese camino destacó los procesos sociales que estarían teniendo poblaciones como la campesina u otros procesos que ha buscado impulsar el propio Ejecutivo. "El cambio solo es posible si el pueblo se moviliza", declaró.



En ese sentido, señaló que los tres pilares de ese acuerdo nacional, del que el Ejecutivo aún no da mayores detalles, son: "la verdad, la educación y la tierra". Al dar los ejes en los que giraría la conversación, Gustavo Petro hizo un llamado a la oposición y a los otros sectores de la sociedad para sentarse a hablar.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Aunque el eje principal del discurso fue el gran acuerdo nacional, la primera parte de este fue destinado para defender las reformas sociales que se están tramitando en el Congreso.



"Es a ustedes que se debe este gobierno. No tiene razón de ser si no es para ustedes. Toda esta actividad se centra en que ustedes puedan vivir mejor. Al final, el objetivo es que cada una de las personas puedan sentir que viven mejor que cuando llegamos. Por eso estamos realizando las tareas cotidianas", dijo.



En cuanto a la salud, volvió a criticar la concentración de los servicios de salud en las zonas de mayores recursos, "nuestro sistema está concentrado donde están concentrados los cajeros electrónicos. Igual los hospitales, los hospitales están donde está el dinero", y que se centralice en Bogotá. "Cuando hablamos de salud estamos pensando es que nadie se quede sin tratamiento que merece y nadie se quede sin la prevención", concluyó en este aspecto.



Para defender la reforma laboral, el mandatario mencionó el nuevo éxito de Shakira, El Jefe, para decir que tenía razón y que en la crítica de dicha canción se fundamenta el proyecto presentado de nuevo este semestre por la ministra Gloria Inés Ramírez.



