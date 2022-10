En una carta abierta el congresista le reclamó a Katherine Miranda, representante a la Cámara, por la falta de tiempo para estudiar "punto por punto" las 360 páginas del proyecto de ley.



Según Uribe, se pretende discutir el proyecto en primer debate el jueves de esta semana, pero enviaron el documento este martes. Es decir, tendrían menos de dos días para leerlo.



Cuestiones que Miranda Peña había criticado en el 2018, cuando formaba parte de la oposición, citando el conocido trino de la representante en el que "a 'pupitrazo' limpio" anunció que se retiraba del debate.



(En contexto: Ponencia de la reforma tributaria lista para su primer debate en el Legislativo).

"El gobierno pretende atropellar este debate", denuncia el senador en un vídeo en su cuenta de Twitter. Diciendo, además, que el proyecto será firmado por miembros del Pacto Histórico.

🚨 Denuncia: el gobierno pretende que la ponencia de la tributaria, solo conocida hasta hoy, sea aprobada en primer debate este jueves sin debate alguno. Es decir, solo 2 días de discusión para un nuevo documento. pic.twitter.com/lzNbib1l4B — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) October 4, 2022

Miguel Uribe resalta que al intentar aprobarlo rápido no se tiene en cuenta a la comunidad, porque no se escuchan sus puntos ni cómo podría afectar.



Frente al proyecto de ley, algunos de los cambios que salieron a la luz este lunes son la ausencia de los días sin IVA y la no reducción en los impuestos de renta.



A lo que el congresista respondió que "si bien hemos logrado moderar esta reforma, sigue siendo un golpe fulminante al crecimiento económico. Aumentará la pobreza, el desempleo, golpea a la clase media y a los hogares de menos ingresos; aumenta el costo de vida, subiendo el precio de los alimentos, y tiene un fatal impuesto a la vejez”.



(Lea también: Taxistas, divididos tras reunión con el presidente Petro: evalúan un paro).



