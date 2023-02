El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, demandó este lunes ante la Corte Constitucional la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual fue aprobada en noviembre del 2022.



Argumenta que el proyecto fue debatido a "pupitrazo" y tiene vicios de trámite.



(Además: Fajardo critica marchas del 14 de febrero: 'Hay riesgo de confrontación')

Según Uribe Turbay, el trámite legislativo de este proyecto, que le permite al Estado recaudar más 20 billones de pesos, se vulneraron los artículos 144, 149, 160 y 161 de la Constitución. Además, hubo transgresión los artículos 43, 94, 158, 159, 173, 175, 176, 185, 230 y 231 de la Ley 5ta.



“La reforma tributaria ha aumentado el riesgo país y ha hecho de Colombia el país menos competitivo de la región, lo que aumenta la pobreza, el desempleo y la inflación”, comentó el senador.



(Lea también: ¿Por qué habrá marchas? David Racero y Miguel Polo Polo, las dos caras, hablan)

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Uribe, derecha, en uno de los debates de la reforma. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Esta demanda, explicó el congresista uribista, se basa en decisiones de inconstitucionalidad previas de la Corte en temas tributarios, específicamente en "lo expuesto en la sentencia C-481 de 2019 que declaró inconstitucional la Ley de Financiamiento del Gobierno Duque, pues los hechos en los que se fundamenta son similares".

​

Uribe señala, además, que como ponente de esta iniciativa se denunciaron, oportunamente, "los abusos del Gobierno y las mesas directivas que impidieron

un debate transparente y público como lo exige la Constitución Política”.



Por eso, pide al alto tribunal la inexequibilidad total de esta ley, pues, en sus palabras, está plagada de vicios y procedimiento.



(En otras noticias: Críticas a Gustavo Petro por fotos con el primo de la primera dama en Carnaval)

Los argumentos de la demanda

"1. La vulneración al Principio Constitucional Democrático en el marco del artículo 157 superior y otros principios constitucionales vulnerados por conexidad.



La norma demandada va en contra de la disposición constitucional consignada en el

artículo 157, que determina explícitamente el trámite legislativo, en ese sentido se expone que el procedimiento vulneró principios constitucionales tales como: Principio

Democrático, Principio de Instrumentalidad de las Formas, Principio de Publicidad y el

Principio de Consecutividad.

La reforma tributaria ha aumentado el riesgo país y ha hecho de Colombia el país menos competitivo de la región, lo que aumenta la pobreza, el desempleo y la inflación FACEBOOK

TWITTER

2. Vulneración del Artículo 160 de la Constitución Política de Colombia.



El artículo 160 de la Constitución en el cual se ve materializada la necesidad de dar el debate, de contar con el tiempo razonable y suficiente que les permita a los congresistas conocer e interiorizar el objeto de la discusión, so pena de inexistencia del debate mismo.



3. Vulneración de los Artículos 144 y 149 de la Constitución Política de Colombia.



Los artículos 144 y 149 Constitucionales, prevén la importancia de que cada actuación que adelanten los miembros del Congreso de la República en ejercicio de su cargo facultades, sean públicas en cumplimiento del principio de publicidad, no obstante, lo anterior fue viciado en las denominadas “Reuniones de Ponentes”, que, al no haber cumplido con las garantías legales exigidas, tal como se establece en la Constitución, carecen de validez quedando sin efecto alguno.



4. Vulneración del Artículo 161 de la Constitución Política de Colombia.

Finalmente se expone la vulneración del articulo 161 el cual versa sobre la conciliación y la omisión de participación de la oposición en contravención de lo ordenado por la Constitución".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA