Miguel Polo Polo, el representante a la Cámara quien ocupa la curul afro en el Congreso, les respondió a sus críticos y a aquellos que han instaurado demandas en su contra para intentar tumbar su puesto en el legislativo.



Y es que tras una disputa legal en el Consejo Nacional Electoral (CNE) Polo Polo consiguió quedarse con el puesto en la Cámara baja, pero ahora, el parlamentista de la circunscripción afro está enfrentado al menos 12 demandas de nulidad electoral ante el Consejo de Estado.



Entre las razones que reclaman los demandantes están que el congresista no cumple con los requisitos que son descritos para poder ocupar la curul por la circunscripción especial de afrocolombianos. Este fue un hecho reclamado por diversas colectividades desde las pasadas elecciones legislativas, pues aludían a que él se había "autodenominado como afro" y en este momento, dicen que ya no tiene el respaldo de algún consejo comunitario.



Miguel Polo Polo en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

Al respecto, Polo Polo respondió y dijo: "A quienes demandaron mi curul utilizando el decreto 1640, quedarán viendo un chispero: ya el Consejo de Estado dijo q ese decreto no toca las curules Afro, es una reglamentación para los espacios de participación como consultivas de alto nivel. Me tendrán en la oposición 4 años".



También anunció que inició acciones legales en la Fiscalía por los ataques racistas de los que ha sido víctima. "También tomé acciones con respecto a las últimas amenazas de muerte. Esto es diciendo y haciendo, muchos petristas racistas pagarán", aseguró.



Finalmente, concluyó que no tiene la intención de conciliar con nadie.



