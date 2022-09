La curul afro ocupada por el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, se ha convertido tal vez en la más cuestionada dentro del Congreso de la República. ¿La razón? Desde las pasadas elecciones, diferentes colectividades alegaron que no cumplía con los requisitos necesarios para ocupar el puesto y representar a las comunidades negras.



Tras una disputa legal en el Consejo Nacional Electoral (CNE) Polo Polo consiguió quedarse con el puesto en la Cámara baja, pero ahora, se habla de que el parlamentista de la circunscripción afro está enfrentado al menos 12 demandas de nulidad electoral ante el Consejo de Estado.



Los demandantes estarían reclamando que el representante no cumple con los requisitos que son descritos para poder ocupar la curul por la circunscripción especial de afrocolombianos. Este fue un hecho reclamado por diversas colectividades desde las pasadas elecciones legislativas, pues aludían a que él se había "autodenominado como afro" y en este momento, dicen que ya no tiene el respaldo de algún consejo comunitario.



Durante la pasada administración, el expresidente Iván Duque había firmado el decreto 1640 de 2020, en el que son descritas las condiciones que los representantes de la Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes tienen que cumplir, entre ellas que "deberán ser avalados por algún Consejo Comunitario o forma o expresión organizativa de comunidades Negras".



De no contar con estos avales, la ley establece que es causal suficiente para la pérdida de su curul.



Además en el decreto se describe que los representantes u aspirantes tienen que cumplir con tres condiciones indispensables: "1. Pertenecer al censo del respectivo Consejo Comunitario o ser integrante de la expresión o forma organizativa de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 2. Contar con la certificación de pertenencia étnica. 3. Ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras".



Ahora bien, en este caso, y después de que fueran presentadas las demandas, será la Sala Quinta del Consejo de Estado la encargada de revisar que Polo Polo esté incumpliendo con alguno de estos requisitos. Hasta el momento, el representante de la curul afro no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

REDACCIÓN POLÍTICA