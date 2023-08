El representante Miguel Polo Polo se queda en el Congreso. Su curul está asegurada debido a una decisión que tomó el Consejo de Estado, pues negó una demanda que había en su contra y que pretendía quitarle su puesto en el Capitolio.



(Puede leer: El duro agarrón entre Piedad Córdoba y Miguel Polo Polo en el Congreso)

En la demanda se criticaba que el representante supuestamente no acreditó el cumplimiento de los requisitos para acceder a un escaño a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial afrodescendiente.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Polo Polo, representante. Foto: Twitter: @MiguelPoloP

Pero el alto tribunal determinó que Polo Polo cumple con los requisitos y que no incurrió en doble militancia, como se argumentaba en la demanda.



La decisión fue celebrada por Polo Polo, quien en sus redes sociales escribió: "Gloriaaaaaaaaaa a mi Dios Todo Poderoso. Gracias mi Señor JESÚS de Nazaret (sic)".



Pero el fallo del Consejo de Estado igualmente fue festejado por otros congresistas como Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien manifestó: "Felices con el fallo a favor de @MiguelPoloP. Seguirá firme en la oposición y representando a los miles de colombianos que votaron por él. Te queremos".



(Puede leer: Presidente Petro respondió a las críticas por decreto de 'expropiación exprés')

El agarrón de Polo Polo y Piedad Córdoba esta semana

Esta semana Polo Polo también ha sido noticia por una fuerte discusión que tuvo con la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba.



Todo inició cuando Córdoba, desde la Comisión Séptima del Senado, en presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, señaló: "Un tipo que no tiene cerebro, que se llama Polo Polo, acaba de decir que la vicepresidenta, la única gracia que tiene, es haber condenado a una señora que le dijo simio".



Luego continuó: "Eso, Francia, tiene que ver mucho con la conciencia. Él es negro, pero no se siente negro. Es afrodescendiente, pero no se siente ello, a él le da pena".

Facebook Twitter Linkedin

Piedad Córdoba y Miguel Polo Polo. Foto: EL TIEMPO

Ante eso Polo Polo, desde la plenaria de la Cámara de Representantes, le respondió: "Respete, yo estoy muy orgulloso de mi raza negra, a quien represento en esta curul, le duela o no a la extrema izquierda de este país".



Posteriormente, arremetió contra la senadora: "Motivo de vergüenza debe ser que una mujer que es cómplice de terroristas, violadores de niños, de derechos humanos, de comunistas, que es familia incluso de personas condenadas por narcotráfico y extraditadas como su hermano, hoy esté ocupando una silla de en el Congreso de la República".

REDACCIÓN POLÍTICA