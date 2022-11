El congresista Miguel Polo Polo se refirió a una situación que probablemente lo pondrá contra la pared.



Esto porque al Partido Ecologista Colombiano - que nació del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo Elegua, el cual le dio el aval a Polo Polo - le fue otorgada su personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral.

El problema radica en que este nuevo partido anunció su decisión de integrarse al Pacto Histórico, la coalición de partidos con la que el presidente Gustavo Petro llegó a la Presidencia.



"Queremos apoyar con fuerza, junto a los movimientos negros y populares, al nuevo proyecto político del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, por lo que declaramos nuestra intención de ser partido de Gobierno, de tal manera que nuestro actuar estará orientado a sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos de paz, justicia social, ambiental y racial", sostuvieron en un comunicado.



Esta decisión no va en la vía del trabajo que ha realizado Polo Polo en el Legislativo, quien desde su curul en la Cámara de Representantes ha estado apoyando a la oposición y ha sido uno de los principales críticos de los proyectos del Gobierno que se discuten en el Capitolio.

Miguel Polo Polo en el Congreso. Foto: Twitter: @MiguelPoloP

Frente a esto, el congresista aseguró: "La izquierda no pudo robarme la curul y ahora, en cabeza de Francia Márquez, pretenden apropiarse del partido político que nace gracias a los más de 40 mil colombianos de derecha que votaron por mí".



Tras estas acusaciones, dijo: "¡No la tendrán fácil! No soy ni seré parte de este gobierno y no vendo mis convicciones".



Por el lado de su partido, argumentaron que una de las razones para unirse al Pacto Histórico es porque entienden que "los propósitos no se pueden lograr de manera separada o desarticulada. Debemos trabajar mancomunadamente a través de una juntanza de movimientos y partidos políticos que puedan proyectar las demandas y necesidades de los territorios".



Finalmente aseguraron que las "falsas dicotomías del blanco y el negro como una trampa para dividir y profundizar las desconfianzas y el odio no pueden ser parte" de su horizonte como partido. "Nuestra mejor venganza será superar la violencia", concluyeron.



