El representante a la Cámara Miguel Polo Polo desató una polémica por una declaración que dio durante el debate de la creación del Ministerio de la Igualdad, este jueves en las comisiones primeras de Senado y Cámara.



El congresista, representante de las comunidades afro, pero cercano al uribismo, dijo que "de desigualdad nadie se ha muerto".



Esto generó todo tipo de reacciones por parte de otros congresistas. Por ejemplo, el representante a la Cámara de Alianza Verde, Duvalier Sánchez, aseguró que la oposición se "autodenomina inteligente, pero no lo demuestra".

“De desigualdad nadie se ha muerto” No es necesario indignarse, solo aprovechémoslo para reír 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/DwcjVJXFuy — Inti Asprilla (@intiasprilla) November 24, 2022

"La oposición inteligente, tiene amnesia recurrente. Desconocieron los falsos positivos, desconocen el conflicto armando y hoy desconocen los efectos de la desigualdad. Se atreven a decir que no mata y no afecta a miles de colombianos. Querer archivar el proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad no es una rencilla con el gobierno nacional, es darles la espalda a millones de colombianos y desconocer su situación", aseguró el congresista.



En la misma línea opinó el representante Santiago Osorio, también de Alianza Verde. Para él, "así son todos los días en los debates, con esa misma desconexión han gobernado un país que hoy está tratando de evitar que millones aguanten hambre".



Pero esta no fue la única polémica del debate de uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. En la discusión, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, afirmó que ese ministerio no tiene intenciones de conseguir igualdad, sino ofrecer "un cheque en blanco a la emperatriz Francia Márquez".



Para Cabal, la "igualdad no existe", por lo que esa nueva cartera sería "un aparato burocrático que pretende enfrentar a la sociedad y hacer sentir culpable a las personas por lo que son".

