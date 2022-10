Miguel Polo Polo volvió a criticar el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su cuenta de Twitter, el congresista suele lanzar duros comentarios contra las medidas del jefe de Estado y el más reciente tuvo que ver con el precio de la canasta de los huevos, un producto clave en la canasta básica familiar.



Polo Polo aseguró que "Ni en pandemia la canasta de huevo costaba lo q hoy: 19mil pesos". Luego criticó un anuncio hecho por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.



El pasado 23 de septiembre, Benedetti informó que había llegado a Barranquilla, al muelle de la compañía Monómeros, un buque con 16 mil toneladas de urea, un insumo clave para la agricultura del país y cuyo costo se disparó debido a la guerra en Ucrania.



"Ya llegó a Barranquilla, al muelle 1 de Monómeros, el buque con más de 16 mil toneladas de urea, a 600 dólares la tonelada. Es una gran noticia para los campesinos, porque se ahorrarán 100 dólares por tonelada", aseguró en su momento.



Polo Polo, al respecto, se cuestionó: "¿No era que con las 16 mil toneladas de fertilizantes de Monómeros, los precios bajarían? Siguiendo el manual socialista vendrá lo peor, la fijación de precios y luego las filas".



Miguel Polo Polo. Foto: Ricardo Pinzón

También se refirió a la subida del dólar. "¿Saben por qué el dólar sube? Porque todos los inversionistas están sacando sus capitales, y al escasear el dólar en el país, sube su precio. El pánico que este gobierno ha sembrado con sus anuncios, está haciendo que todos los ricos saquen su plata. Desbarataron la economía en 2 meses", aseguró.



Polo Polo es una de las voces de la oposición en el Congreso, junto al Centro Democrático. Hace poco, igualmente, se refirió a las demandas que pretenden tumbarle su curul. Aseguró que "a quienes demandaron mi curul utilizando el decreto 1640, quedarán viendo un chispero: ya el Consejo de Estado dijo q ese decreto no toca las curules Afro, es una reglamentación para los espacios de participación como consultivas de alto nivel. Me tendrán en la oposición 4 años".



Además, anunció que inició acciones legales en la Fiscalía por los ataques racistas de los que ha sido víctima. "Tomé acciones con respecto a las últimas amenazas de muerte. Esto es diciendo y haciendo, muchos petristas racistas pagarán", aseguró.



REDACCIÓN POLÍTICA