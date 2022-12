En el marco del anuncio del ministerio de Salud, en el que mencionan que el uso del tapabocas volverá a ser obligatorio, por el aumento de casos de covid-19 en el país, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo expresó su descontento y arremetió contra Carolina Corcho, la ministra de la cartera.





(Le podría interesar: Petro: ¿qué programas se contemplan en el contrato con RTVC?).

En un mensaje en su cuenta de Twitter escribió que "se lo irá a poner ella. A mi bozal no me van a colocar". En él hacía énfasis en que él sería una de las personas que no va a usar tapabocas y que la única que lo va a usar es la ministra.

Facebook Twitter Linkedin

Trino del congresista, en el que hace la afirmación. Foto: Twitter: @MiguelPoloP

Corcho, que fue la encargada de transmitir la información, dijo que la medida no solo se toma por el aumento de casos de covid-19, sino por afecciones como la influenza y otras infecciones respiratorias, en especial en medio de la temporada invernal en el país.



Por lo anterior, la ministra informó que dentro de las medidas tomadas se estableció el uso obligatorio de la mascarilla para personas mayores de dos años en espacios abiertos y cerrados con aglomeraciones. Esto irá acompañado de un aumento de la vacunación en el país.



Por el momento, se espera que se emita el decreto en el que se establecerá la obligatoriedad del tapabocas.



POLÍTICA

Más noticias de Política:

-El petrismo se enreda para hallar sucesor de Daniel Quintero en Medellín.-ANT entregó 14.000 hectáreas a campesinos en noviembre, ¿cuántas van en total?-Gustavo Bolívar pidió excusas a hombre golpeado por un funcionario de Migración.