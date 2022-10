Miguel Polo Polo, congresista por las negritudes, anunció que irá a los estrados judiciales: “El día de ayer inicié acciones legales en Fiscalía contra todos los ataques racistas hacia mi persona y también tomé acciones con respecto a las últimas amenazas de muerte. Esto es diciendo y haciendo muchos ‘petristas’ racistas pagarán, NO conciliaré”, sentenció el representante a la Cámara.

Desde su llegada al Capitolio, Polo Polo ha recibido diferentes demandas que buscan que su curul sea removida. El congresista también se pronunció al respecto y escribió: “Quedarán viendo un chispero. Me tendrán en la oposición 4 años”.



“Yo no he matado, no he secuestrado, no compro votos, cumplo con todos los requisitos. No veo ese mismo talante contra candidatos que son cuestionables”, aseguró Polo Polo.



A propósito de su trabajo con las comunidades, indicó que ha realizado trabajo social que expone en sus redes. “El tema afro, todos tenemos afro, para mí es importante mostrar que en Colombia todos son iguales, no debe haber distinción por razas, merecemos el mismo trato ante la ley”, dijo.



En un amplio reportaje de la revista Bocas, el periodista Gustavo Gómez escribió: "Miguel Polo Polo, una celebridad en redes sociales, llegó a la curul de negritudes en la Cámara de Representantes por un pelo. Es hijo de un par de primos (por eso el Polo Polo), tiene 26 años, es administrador de la Universidad de Cartagena, donde nació. Estudió en colegios públicos, fue mesero y trabajó como vendedor de planes de celular, pinturas y zapatos. Adora a María Fernanda Cabal y dice que es su amor platónico, ama a Donald Trump, le aterra Gustavo Petro y dice que Obama es “un Fajardo negro”, que Claudia López es “un desastre”, que Roy Barreras es “un sinvergüenza”, que Daniel Quintero es “otra porquería” y que Iván Duque es “un güevón”.



"Al Congreso llegó después de dar una pelea intensa por la curul afro, apetecida por mafias y maquinarias que merodeaban los escrutinios. En un momento, por 1.500 votos que “aparecieron” en Buenaventura, parecía liquidado. Pero él, cartagenero de origen humilde, descendiente de pilotos de barco, tomó la decisión de no dejarse sacar a empellones. Apoyado por su equipo de campaña, se puso a revisar cuanto formulario existe, que el E-14, que el E-24, en busca de unos votos que le habían embolatado. A punta de solicitudes y reclamaciones, logró salvar la curul.



"Como llegó tarde al Congreso, le tocó oficina estrecha. Tanto, que sus asesores entran por turnos, casi con pico y placa. Lo único bueno es que está a pocos pasos de la de María Fernanda Cabal, a quien ama sin intentar disimularlo. La oye a ella y a sus hermanas, Luisa y Valeria, consejeras de cada paso que da. Valeria, además, es exitosa en redes, con una cuenta en TikTok que pasa del millón de seguidores, fascinados con sus recetas. Polo, que se hizo célebre en redes, sigue siendo tendencia perpetua porque “digo las cosas como son”. Aborrece Twitter; ama Instagram.".



