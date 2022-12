La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, apareció en la lista de las 25 mujeres más influyentes en el mundo durante 2022, según el medio británico 'Financial Times', por lo que recibió halagos y críticas.



Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, fue uno de los que arremetió contra la vicepresidenta, mencionó que ella es "una vergüenza para la población negra".



(Le podría interesar: Alfonso Prada: 'hay disposición para que policías presos sean gestores de paz').

En esta lista hay otras personalidades importantes como: Sanna Marin, la primera ministra de Finladia; Meghan Markle, actriz y esposa del príncipe Harry; la tenista Serena Williams, entre otras mujeres que han tenido éxito en sus carreras profesionales y que "inspiran con lo que hacen a que otras mujeres también se animen a hacerlo", según mencionan quienes defienden a Márquez.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter el congresista comentó: "Si Influye….pero lástima y vergüenza para la población negra".

Si Influye…. pero lastima y vergüenza para la población negra. https://t.co/iqcx1DBcKG — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) December 5, 2022

Esta no es la primera vez que Polo Polo hace comentarios en contra de la vicepresidenta. En ocasiones anteriores la ha tildado de "no representar de manera digna a la población afro en el país".



(Además: ‘Bozal no me van a colocar’: Polo Polo contra iniciativa del Ministerio de Salud).



Incluso, mencionó que "ella era una ladrona y estafadora", comentario del que tuvo que retractarse.



Otra de las disputas del representante a la Cámara está en las discusiones por la creación del ministerio de la Igualdad, que sería encabezado por Francia Márquez.



Uno de los grandes objetivos de esta cartera es "disminuir las desigualdades económicas, sociales y políticas en el país", pero, frente a esto, Polo Polo asegura que "este ministerio no tiene ni pies ni cabeza", porque "de desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad. La gente se muere es por la pobreza, que es muy distinta a la desigualdad”.



(De interés: El duro cruce de palabras entre Petro, Polo Polo y María F. Cabal).

Presenté ponencia negativa a la creación del Ministerio de la "Igualdad y Equidad" de Francia Márquez y nos enfrentamos contra la izquierda hipócrita. #SoyOpositor pic.twitter.com/RyvFOYBI07 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) November 24, 2022

(Siga leyendo: Katherine Miranda: con video, la congresista se burlaría de iglesias cristianas).

Por su parte, la vicepresidenta no se ha pronunciado frente a los comentarios del legislador.



POLÍTICA

Más noticias de Política:

-Qué pretende Nicaragua con la demanda sobre plataforma extendida.-Qué dijo el presidente Gustavo Petro en la entrevista divulgada este domingo.-El sorprendente guiño de Uribe a Robledo para la alcaldía.